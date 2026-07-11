El Chelsea pone a la venta a su estrella... y fija el precio

La directiva del Chelsea ha decidido traspasar al argentino Alejandro Garnacho este verano, tras su bajo rendimiento desde su llegada.

Fabrizio Romano, experto en traspasos, asegura que el Chelsea pide unos 50 millones de euros y aceptará su salida en las próximas semanas.

Según el periodista, el club solo aceptará un traspaso definitivo y rechaza cualquier cesión.

El jugador no se entrena con el equipo y el club negocia con sus agentes para buscar una salida, como ya ocurrió con André Santos.

El Chelsea lo fichó hace ocho meses por 47 millones de euros, pero no ha logrado ser titular.

La pasada temporada jugó 39 partidos y marcó solo 8 goles, 6 en copas nacionales, cifra muy por debajo de lo esperado.