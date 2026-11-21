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El Borussia Dortmund aprovechó el tropiezo del Bayern de Múnich y se hizo con el liderato de la Bundesliga.

El equipo de Niko Kovac ganó 1-0 (0-0) en casa del colista, el Borussia Mönchengladbach, en un partido intenso decidido por un gol del internacional Felix Nmecha, que recientemente ha estado en el centro del debate. Con 24 puntos, el BVB aventaja ahora en dos al Bayern, que había abierto la puerta al primer puesto con su empate 1-1 ante el 1. FC Köln.

Nmecha renunció a su polémica celebración de la corona tras marcar (80') en una jugada en la que el portero del Gladbach, Daniel Batz, quedó en evidencia al no poder detener un balón que no iba colocado. Así, un día antes de la asamblea de socios, el Dortmund también ganó una importante dosis de confianza de cara al gran duelo de la Champions League del martes (21:00 horas/Prime Video) en casa del Arsenal. Pese a su buena actuación, el Gladbach sufrió otro revés: el equipo de Alexander Blessin sigue esperando su primera victoria en casa y continúa en el último puesto.

El BVB vuelve a quedarse sin Serhou Guirassy

En la lucha por el primer puesto, Kovac seguía sin poder contar con Serhou Guirassy: el encuentro llegó demasiado pronto para el goleador tras su lesión en el muslo. Fabio Silva volvió a ocupar su lugar en la punta del ataque, como ya había hecho antes del parón de selecciones ante el SV Elversberg.

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Carney Chukwuemeka tampoco entró en la convocatoria, mientras que el internacional Waldemar Anton, que había sufrido molestias recientemente, se quedó fuera del once inicial por primera vez en un partido de liga en 2026. Blessin mantuvo a Batz en la portería y Moritz Nicolas, ya recuperado, tuvo que sentarse en el banquillo en su regreso.

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Tras una canción de cumpleaños tardía para Wolfgang «Otto» Kleff —el histórico portero del Gladbach había cumplido 80 años el lunes—, el balón echó a rodar. La primera ocasión fue para los visitantes: Nmecha disparó desde 20 metros y Batz respondió con una gran parada (5'). El equipo que partía como menos favorito no se escondió y, con rápidos contraataques por medio del veloz extremo Wael Mohya, recién llegado a la selección alemana, puso en apuros a la defensa del BVB.

Gregor Kobel firma una parada espectacular ante Shuto Machino

Fue un duelo intenso entre los dos Borussia y el árbitro Robert Hartmann tuvo que intervenir una y otra vez, también tras un cabezazo de Nmecha que Batz desvió por encima del larguero (22'). En el otro extremo, un disparo lejano de Joe Scally pasó rozando la portería del Dortmund (27') y, poco después, Robin Hack cabeceó por encima del travesaño (30'). Al BVB le costaba encontrar su juego y se llegó al descanso sin goles.

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La segunda parte comenzó con ocasiones: primero falló Hack (48') y después Maximilian Beier se topó con Batz (49'). El equipo local vio su oportunidad y Blessin animó a sus jugadores a ir al ataque. Muchos aficionados ya se disponían a gritar gol ante un disparo lejano de Shuto Machino, pero Gregor Kobel lo detuvo (56').

El BVB volvió a aumentar la presión y el Gladbach apenas logró salir de su campo. Tras una buena combinación, Konstantinos Karetsas falló desde un ángulo cerrado (67'). Nmecha marcó después desde una posición centrada. Batz vio tarde el balón, que no iba demasiado fuerte, pero el gol fue responsabilidad del portero.