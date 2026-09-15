Un informe periodístico reveló que el Arsenal sigue de cerca la situación del talento del Liverpool, ante la posibilidad de que abandone las filas del equipo durante el próximo periodo.

Según lo publicado por la cadena espn, el Arsenal está pendiente de la situación del extremo Rio Ngumoha con el Liverpool, especialmente si el joven jugador no consigue la oportunidad suficiente para demostrar su valía y tener presencia regular con el primer equipo, algo que podría empujarle a pensar en vivir una nueva experiencia fuera de Anfield.

Ngumoha se incorporó al Liverpool procedente de la academia del Chelsea en septiembre de 2024, después de que se le considerara uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol inglés, antes de tener la oportunidad de debutar con el primer equipo por primera vez en enero de 2025.

El Liverpool trabaja actualmente en asegurar el futuro del jugador, ya que Ngumoha se prepara para firmar un nuevo contrato con el club, aunque la continuidad de las negociaciones no significa necesariamente que tenga garantizada la participación que busca con el primer equipo.

El interés del Arsenal llega en medio del deseo del club londinense de seguir a los talentos jóvenes más destacados disponibles en el mercado inglés, situando a Ngumoha dentro de la lista de jugadores por los que podría moverse en caso de que el futbolista decida buscar una mayor oportunidad de participación.

El interés por Ngumoha no se limita al Arsenal, ya que el informe señaló la existencia de interés también por parte del Bayern Múnich, lo que podría abrir la puerta a una fuerte competencia por el jugador si decide marcharse del Liverpool en el futuro.

La situación del Liverpool sigue siendo el factor más importante en el futuro del jugador, especialmente con el club aferrándose a sus servicios y trabajando en la firma de un nuevo contrato con él, mientras que el volumen de su participación con el primer equipo durante el próximo periodo será decisivo a la hora de determinar su siguiente paso.

Lee también:

¿Planea el Bayern Múnich arrebatar a Rayan Cherki?