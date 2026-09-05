El Bayern de Múnich se ve completamente sorprendido por un combativo Schalke 04

El Bayern de Múnich no logró este sábado ganar al Schalke 04. El recién ascendido mostró una enorme combatividad en casa y consiguió mantener a cero a las estrellas del Bayern. Ismael Saibari fue titular, pero no logró marcar la diferencia.

La primera parte no estuvo repleta de ocasiones destacadas. El Bayern llevó el peso del juego y tuvo oportunidades por medio de Alphonso Davies (rozando el palo), Nathaniel Brown (magnífica parada de Loris Karius) y Saibari (por encima), pero no consiguió marcar.

En el otro lado, Adil Aouchiche estuvo cerca del gol inicial, pero Manuel Neuer sacó con autoridad su lanzamiento de falta de la escuadra. Al filo del descanso, Luis Díaz fue quien más cerca estuvo del gol cuando se plantó solo ante Karius, pero golpeó completamente mal el balón.

El Bayern tenía que dar un paso más, y para ello el técnico Vincent Kompany recurrió a varios de sus jugadores estrella. Harry Kane entró ya en el descanso y, tras un cuarto de hora escaso de la segunda mitad, también ingresaron Michael Olise y Jamal Musiala. Eso sí supuso el final del partido para Saibari, que no logró dejar su sello.

Esos cambios hicieron que el Bayern se instalara aún más en campo del Schalke, pero la defensa del conjunto local se mostró realmente muy sólida. Así, el Schalke amarró con mérito el 0-0, para frustración del Rekordmeister. Un meritorio primer punto, por tanto, para el Schalke; el Bayern suma cuatro puntos tras dos jornadas.