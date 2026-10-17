El Bayern Múnich arrasó el sábado por la noche al RB Leipzig. El equipo de Vincent Kompany ganó por un contundente 6-1 en el Allianz Arena, gracias en parte a un triplete de Luis Díaz. El Bayern parecía encaminado a igualar su mayor victoria ante el Leipzig, el 6-0 del año pasado, pero un gol encajado en los últimos minutos lo impidió.

Kompany volvió a tener que prescindir de Manuel Neuer, por lo que Jonas Urbig ocupó la portería. El exjugador del PSV Ismael Saibari también fue titular con el Bayern, al igual que Dayot Upamecano y Aleksandar Pavlovic. En el Leipzig, el entrenador Martin Demichelis apostó, entre otros, por Lukas Klostermann, Rocco Reitz y Christopher Nkunku.

El Bayern tomó la iniciativa desde el pitido inicial y apenas dejó jugar al Leipzig. A los doce minutos, Díaz abrió el marcador después de que Joshua Kimmich lo habilitara con un gran pase a la espalda de la defensa. El colombiano mantuvo la sangre fría ante Maarten Vandevoordt y colocó el balón en la esquina inferior izquierda: 1-0.

El conjunto local siguió dominando y amplió su ventaja en el minuto 26. Díaz aprovechó el espacio por la izquierda y asistió a Pavlovic, que marcó con un disparo de zurda al primer palo. Ocho minutos después, Michael Olise hizo el 3-0 al culminar una combinación con Harry Kane con un disparo colocado a la esquina inferior derecha.

El Leipzig pudo darse por satisfecho de no llegar al descanso con una desventaja aún mayor. Vandevoordt evitó con varias paradas un castigo mucho más severo en la primera parte y vio cómo un intento de Olise golpeaba en el poste tras tocarle el pie. Saibari también participó activamente en el juego ofensivo del Bayern, pero el exjugador del PSV no logró batir a Vandevoordt en ninguna de sus dos ocasiones.

Demichelis intentó cambiar el rumbo del partido con dos sustituciones en el descanso, pero sus cambios apenas surtieron efecto. Solo dos minutos después de la reanudación, Díaz volvió a marcar tras recibir un pase de Kane por la izquierda. El colombiano superó a Klostermann, que apenas opuso resistencia, y disparó con fuerza a la esquina inferior del palo más lejano: 4-0.

Kane también anotó su gol. En el minuto 53, el delantero inglés estaba en el lugar adecuado para rematar desde cerca un centro de Archie Brown, en una jugada en la que había participado Díaz. Seis minutos después, Kompany decidió sustituir a cuatro jugadores a la vez, entre ellos Saibari y Kane, que dejaron sus puestos a Serge Gnabry y Lennart Karl.

Pero el Bayern aún no había saciado su hambre de goles. En el minuto 69, Díaz completó su triplete con un disparo desde fuera del área tras un córner sacado en corto y un pase de Olise. Olise estrelló después un balón en el larguero, pero el marcador se mantuvo en 6-0.

En el segundo minuto del tiempo añadido, Andrija Maksimovic marcó el gol del honor para el Leipzig con un potente disparo que entró tras tocar la parte inferior del larguero, por lo que el Bayern acabó ganando 6-1. El conjunto local aprovecha el empate del Borussia Dortmund ante el Union Berlin (0-0), registrado horas antes, y se coloca líder de la Bundesliga. El Leipzig es séptimo.