El Bayern de Múnich logra una remontada sin precedentes en un lapso de tiempo insólito

El Bayern de Múnich se llevó de forma espectacular los tres puntos este sábado por la tarde en su visita al SC Friburgo. El equipo de Vincent Kompany remontó un 2-0 en contra y se impuso por 2-3 en el tiempo de descuento. Dos goles de Tom Bischof y uno de Lennart Karl dieron al Bayern los tres puntos.

El Bayern comenzó el partido con muchas bajas, ya que Harry Kane se perdió el partido por lesión, mientras que su sustituto habitual, Nicolas Jackson, estaba sancionado. Por ello, Serge Gnabry tuvo la oportunidad de jugar como delantero.

En la primera parte, aunque el Bayern tuvo la mayor posesión del balón, fue el Friburgo el que creó las mejores ocasiones. Lucas Höler y Niklas Beste crearon peligro en varias ocasiones, pero el portero Manuel Neuer mantuvo a su equipo a flote con unas magníficas paradas. Por su parte, el Bayern no tuvo ocasiones claras hasta justo antes del descanso, sin resultado.

Así, ambos equipos llegaron al descanso con un 0-0 en el marcador, aunque eso se percibió como un golpe de suerte para los visitantes. El Friburgo jugó con mucha energía y audacia y presionó constantemente al Bayern. El equipo de Kompany tuvo dificultades para superar la compacta defensa.

Justo después del descanso, el Friburgo golpeó. Johan Manzambi recibió el balón tras una recuperación temprana y disparó con fuerza desde lejos: 1-0. Neuer no tuvo nada que hacer ante el disparo que se coló por la escuadra.

El Friburgo siguió siendo el equipo más peligroso y estuvo a punto de marcar el segundo por medio de Höler. El Bayern intentó cambiar el rumbo del partido con varios cambios, entre ellos la entrada de Jamal Musiala y Michael Olise. Olise también tuvo una gran ocasión, pero disparó fuera desde cerca.

A mitad de la segunda parte llegó finalmente el 2-0. A la salida de un córner de Beste, el balón llegó a Höler tras rebotar en Neuer, y este marcó desde cerca, con un ligero desvío de Kim.

En los últimos minutos, todo dio un vuelco. El Bayern recortó primero a 2-1 con un disparo lejano de Tom Bischof y vio cómo ese mismo centrocampista marcaba el 2-2 en el tiempo de descuento tras un córner corto.

Ya en el tiempo de descuento, el Bayern incluso logró marcar el gol de la victoria: Alphonso Davies recibió un pase en profundidad en la línea de fondo y centró raso, tras lo cual el joven talento Lennart Karl remató a bocajarro y estableció el 2-3 definitivo.

Ese gol se produjo en el minuto 90+9, mientras que el árbitro Daniel Siebert había añadido inicialmente al menos ocho minutos de tiempo añadido. El Friburgo se enfureció y protestó en masa ante el árbitro, pero no obtuvo respuesta: gracias a los tres puntos, el Bayern sigue líder indiscutible de la Bundesliga.