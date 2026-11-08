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FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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El Bayern de Múnich fija la fecha del regreso de Kompany

Bayern Múnich vs FC Colonia
Bayern Múnich
FC Colonia
Bundesliga
V. Kompany
Alemania
Bélgica

«¡Trabajaba 12 horas al día!»

El regreso del entrenador belga Vincent Kompany al banquillo del Bayern Múnich está cada vez más cerca, según unas declaraciones realizadas por Uli Hoeness, presidente de honor del club bávaro.

Kompany se desplomó mientras observaba una sesión de entrenamiento del equipo juvenil y fue trasladado de inmediato al hospital. Desde entonces, su asistente, Aaron Danks, ha asumido la responsabilidad del club bávaro.

Las noticias procedentes de Múnich parecen muy positivas, ya que Uli Hoeness, presidente de honor del Bayern Múnich, reveló que Kompany se reincorporará al equipo tras el final del parón internacional.

En unas declaraciones a la cadena "BR24" recogidas por el diario Sport español el domingo, explicó: "Volverá con nosotros en dos o tres semanas. Así que, después del parón internacional, regresará al banquillo. Trabajaba doce horas al día, seis días a la semana: eso era sencillamente demasiado".

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El diario español comentó que "estas palabras tuvieron un efecto mucho más tranquilizador que las pronunciadas por el director deportivo Max Eberl tras la victoria del sábado ante el Mainz, cuando dijo: 'Vinny (Kompany) está progresando bien en su recuperación. No obstante, todavía tenemos que esperar la luz verde de los médicos antes de permitirle regresar'".

Si se cumplen las previsiones de Hoeness, Kompany podría volver al banquillo en el partido de la Bundesliga ante el Colonia el próximo 20 de noviembre.

Cinco días después llega el partido de la Liga de Campeones ante el Lille (25 de noviembre), antes de la visita al Hamburgo el sábado siguiente.

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