El Bayern de Múnich cierra el fichaje de la estrella marroquí con un acuerdo de compromiso

El Bayern de Múnich ha cerrado el fichaje de la estrella de Marruecos, que disputa el Mundial 2026 con los Leones del Atlas.

El club alemán negocia con el PSV Eindhoven para ficharlo en verano.

Según Bild, el campeón alemán y el PSV han acordado su traspaso para este verano.

Solo falta el reconocimiento médico; en Alemania dan por hecho su incorporación la próxima temporada.

La operación se concreta tras semanas de negociaciones y se convierte en prioridad para el Bayern tras el rechazo de su oferta por Anthony Gordon, del Newcastle.

Según «Bild», el acuerdo ronda los 55 millones de euros, con variables y bonificaciones.

Esta cifra equilibra las pretensiones del PSV, que pedía unos 60 millones, con la oferta inicial del Bayern, que buscaba pagar menos de 50.

El acuerdo llega en un momento clave: el aumento de su exposición internacional —ya marcó su primer gol en el Mundial ante Brasil (1-1)— podría elevar su valor de mercado.

Como Sibari está en Estados Unidos, el club ha organizado allí el reconocimiento médico.

El jugador se reunirá con el equipo médico del Bayern en Estados Unidos, pendiente del visto bueno del PSV y la Federación Marroquí.