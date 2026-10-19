El Barcelona sigue de cerca el gran momento de su exjugador en los Países Bajos

El jugador Ángel Alarcón ha comenzado a recoger los frutos de su apuesta por marcharse del Barcelona en busca de oportunidades para jugar.

Alarcón fue el protagonista de la victoria de su club, el Utrecht, ante el Twente por 2-1, después de anotar dos goles que permitieron a su equipo darle la vuelta al resultado y sumar 3 puntos de enorme importancia en la liga neerlandesa.

El diario Sport señaló que el Barcelona continúa siguiendo la evolución de Alarcón, ya que todavía conserva un 25% del valor de cualquier venta futura y, por ello, vigila lo que podría convertirse en un ingreso económico adicional.

Lo que ocurra finalmente se aclarará al término de la temporada. Además, el Oporto conserva la opción de recomprar al jugador por 3 millones de euros, junto a otro porcentaje del 25% del valor de cualquier traspaso futuro.

Volviendo a lo sucedido en el partido, después de que el Twente se adelantara en la primera mitad, Alarcón apareció justo al inicio del segundo tiempo para marcar el gol del empate.

Y en el minuto 63, el futbolista español demostró de nuevo su capacidad para marcar la diferencia. Recibió el balón por la banda izquierda, encaró a su defensor y volvió a encontrar el camino hacia la portería rival con un disparo cruzado. Con su segundo gol completó la remontada de su equipo en el resultado.

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El doblete no llegó de la nada, ya que Ángel Alarcón había marcado anteriormente en la victoria sobre el Willem II por 3-1, con lo que eleva su cuenta a 3 goles en los dos últimos partidos.

Las aportaciones de Ángel Alarcón están desempeñando un papel decisivo en el Utrecht, que ha ganado tres de sus cuatro últimos encuentros y que ha encontrado en el joven delantero un elemento cuya influencia aumenta con el paso del tiempo.

Ángel Alarcón se formó en la academia de La Masia y llegó a jugar con el primer equipo del Barcelona, antes de abandonar el club catalán e incorporarse al filial del Oporto.

En Portugal encontró un entorno adecuado para seguir progresando, ofreció buenas actuaciones y empezó a acercarse al primer equipo, en un paso importante para recuperar protagonismo y atraer el interés de otros clubes.

Su siguiente destino fue el Utrecht, al que se incorporó en enero de 2026 cedido por el Oporto, con una cláusula que permite la compra de su contrato.

La liga neerlandesa se presentaba como una oportunidad para continuar su desarrollo y disputar más minutos con regularidad. Y ahora, sus últimas actuaciones han comenzado a traducir ese progreso en cifras y resultados tangibles.

A sus 22 años, Alarcón ha vuelto a llamar la atención gracias a su capacidad para el regate, para marcar la diferencia y a su olfato de gol.