El Barcelona sigue de cerca a una roca latina en la Serie A

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El FC Barcelona continúa trabajando en la búsqueda de talentos, especialmente de elementos defensivos, con el fin de solucionar un problema en una posición en la que el fichaje de un nuevo jugador sigue encontrando dificultades.

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El nombre de Uruguay vuelve a aparecer en escena. Y esta vez no se trata de Ronald Araújo, aunque los expertos uruguayos ven similitudes entre ambos.

El diario Sport informó de que el Barcelona sigue al uruguayo Juan Rodríguez, central zurdo de 21 años, que se ha asentado como pieza fundamental en el once del Cagliari italiano.

Juan Rodríguez posee muchas de las características que el Barcelona busca para reforzar su línea defensiva de cara al futuro.

El jugador tiene 21 años, mide 1,90 metros y es un central zurdo que también puede actuar en la posición de lateral izquierdo.

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No cabe duda de que la polivalencia del defensa del Cagliari es uno de los principales atractivos de su posible fichaje, aunque su posición ideal es la de central, concretamente en la zona que el Barcelona necesita reforzar.

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Asimismo, cuenta con una de las cualidades imprescindibles para los defensas del equipo del técnico Hansi Flick: la capacidad de construir el juego desde atrás con gran calidad.

Su capacidad para sacar el balón desde atrás es uno de los aspectos que más destacan los expertos italianos, ya que Rodríguez no es solo un central con enormes cualidades físicas, sino que también sobresale en el buen trato del balón y posee buen criterio a la hora de iniciar las jugadas de ataque y construir el juego.

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La combinación de calidad técnica, fortaleza física y juventud convierte al defensa del Cagliari en una oportunidad muy buena en el mercado de fichajes.

El Cagliari apostó por el jugador en el verano de 2025, tras pagar una cifra cercana a los 5 millones de euros por su fichaje, y desde entonces su valor de mercado no ha dejado de crecer. La plataforma Transfermarkt estima su valor actual en unos 14 millones de euros.

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Este aumento de su valor refleja la evolución que está logrando el jugador y confirma que ha llegado el momento de empezar a seguirlo de cerca.

Esta evolución no ha surgido de la nada, pues se ha convertido en una pieza fundamental e imprescindible para su entrenador, después de haber participado en los 13 partidos que ha disputado el equipo, todos ellos como titular, consolidando así su lugar como uno de los pilares básicos de la defensa de su equipo.

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Juan Rodríguez firmó un contrato con el Cagliari que se extiende hasta el 30 de junio de 2030 y que no incluye una cláusula de rescisión, lo que significa que cualquier club que desee hacerse con sus servicios estará obligado a negociar con el conjunto italiano.

Por lo tanto, el Barcelona tendrá que asegurarse de la seriedad de su interés en el jugador antes de iniciar conversaciones con el Cagliari.

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La selección de Uruguay cuenta con abundancia de defensas, concretamente en la posición de central, donde están Araújo y José María Giménez por delante de Juan Rodríguez, dos referentes de los que el joven jugador puede beneficiarse y a los que puede imitar. Aun así, su evolución no ha pasado desapercibida.

Algunos medios de comunicación de Uruguay ya han empezado a señalarlo como uno de los talentos más prometedores para el futuro de la selección, e incluso algunos pronostican que en el futuro jugará junto al actual defensa del Barcelona, en referencia a Ronald Araújo.

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Estos pronósticos reflejan la magnitud de las esperanzas depositadas en el jugador y el gran potencial que se espera que ofrezca durante los próximos años.