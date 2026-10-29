Iker Rodríguez, portero del Barcelona Atlètic, se dispone a renovar su contrato con el club catalán hasta junio de 2029, en un movimiento que refleja la confianza de la dirección en sus cualidades y su potencial, después de haber ofrecido un inicio de temporada destacado con el filial.

Según el diario español "Sport", el guardameta de 18 años firmará su nuevo contrato mañana viernes, después de que el Barcelona y el jugador hayan avanzado considerablemente en el acuerdo para su continuidad, con lo que el club confirma su apuesta por una de las promesas más destacadas de la academia de La Masia.

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Rodríguez ha captado las miradas por su rendimiento con el Barcelona Atlètic durante la presente temporada, ya que ha participado en los ocho primeros partidos de liga, en los que solo ha encajado cuatro goles, mientras que ha mantenido su portería a cero en seis encuentros.

El joven portero también comenzó la temporada con una racha destacada, al dejar su portería a cero en las cuatro primeras jornadas, un logro que el Barcelona Atlètic no conseguía desde la temporada 2022-2023.

La confianza del club no se limita a los números del guardameta, pues el Barcelona valora sus destacadas reacciones y su capacidad para manejar los balones bajo el travesaño, además de sus habilidades con los pies, cualidades importantes en el estilo de juego del conjunto catalán.

Rodríguez se incorporó a la academia de La Masia procedente del Sabadell a una edad temprana, y fue progresando por los equipos de las categorías inferiores hasta convertirse en uno de los elementos importantes del Barcelona Atlètic, bajo la dirección del técnico Juliano Belletti. Además, tuvo la oportunidad de entrenar con el primer equipo dirigido por Hansi Flick, e incluso de formar parte de una convocatoria oficial.