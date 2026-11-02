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El Barcelona prepara una nueva ofensiva para fichar al defensa del Inter Alessandro Bastoni de cara al mercado de fichajes de enero, que se acerca rápidamente. El club catalán quiere resolver sus crecientes problemas defensivos y ha señalado al central italiano como uno de sus principales objetivos.

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El Barcelona tiene en el punto de mira a Bastoni, estrella del Inter

El Barça sigue decidido a fichar a Bastoni. Según Sky Sports, el destacado defensa del Inter se ha convertido en uno de los principales objetivos del club catalán.

El conjunto español esperaba inicialmente llevar a Bastoni a Cataluña durante el pasado mercado de fichajes de verano, pero finalmente no logró incorporarlo. Ahora, con la importante ventana de invierno cada vez más cerca, el Barcelona ha vuelto a transmitir al jugador su firme interés.

Preparan una nueva ofensiva para el invierno

Según las informaciones, las conversaciones entre las partes implicadas y el entorno oficial de Bastoni siguen en marcha. El Barça está explorando activamente fórmulas para llevar al imponente central a España en un futuro próximo.

Según la misma información, el club está dispuesto a intensificar considerablemente sus gestiones en las próximas semanas. La información señala que el conjunto catalán ha reiterado recientemente su intención de preparar una nueva oleada de ofensivas.

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Se agravan los problemas defensivos de Flick

Según las informaciones, el central alcanzó un acuerdo personal completo con el Barça durante el ajetreado mercado de fichajes de verano. Sin embargo, el entrenador Hansi Flick decidió finalmente frenar la operación e impedir que el traspaso se concretara entonces.

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Desde aquella decisión, el equipo de Flick ha sufrido problemas defensivos importantes y cada vez mayores en la competición nacional. La grave situación incluso obligó al técnico alemán a alinear de forma inesperada al centrocampista Frenkie de Jong como central improvisado contra el Deportivo Alavés el pasado fin de semana.

El Inter exige una elevada cifra por el traspaso

El Barça tendrá que recurrir a fondo a sus reservas económicas para cerrar con éxito este gran fichaje. El Inter exige 70 millones de euros antes siquiera de plantearse dejar salir de Italia a su defensa estrella.

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Este importante obstáculo económico cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que Bastoni tiene contrato a largo plazo en San Siro hasta mediados de 2028. El Barça debe evaluar cuidadosamente su presupuesto y decidir si acepta esa elevada valoración cuando se abra oficialmente el mercado de fichajes de enero.