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Según las informaciones, el Barcelona sigue adelante con su interés por el central del Inter Alessandro Bastoni y ha programado nuevas reuniones pese a las dudas tácticas internas. El club catalán quiere fichar al internacional italiano por 70 millones de euros, aunque se enfrenta a una competencia creciente del Chelsea.

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El Barcelona intensifica su interés por Bastoni

El Barcelona está programando nuevas reuniones para abordar el fichaje del central del Inter Bastoni. El internacional italiano lleva varios años entre los objetivos del Barcelona, que mantiene un enorme interés en llevarlo al Camp Nou. Las informaciones de Sky Sports y Matteo Moretto indican que el club catalán sigue adelante con su interés.

Este nuevo impulso llega pese al creciente interés del Chelsea, de la Premier League, que sigue de cerca la situación. El Barcelona hizo un firme intento por fichar al cotizado defensa durante el verano, pero recibió una negativa rotunda. Ahora está dispuesto a volver a poner a prueba la determinación del Inter mientras busca reforzar su defensa.

Las dudas de Flick y un elevado precio

Pese al entusiasmo de la directiva, el Barcelona afronta dudas internas sobre la posible operación. Algunas informaciones recientes apuntaban a que el club había enfriado su interés porque el entrenador Hansi Flick tiene reservas tácticas sobre el jugador. Según esas informaciones, el técnico alemán no tiene claro que Bastoni encaje bien en su defensa de cuatro.

Esta preocupación táctica hace que las próximas conversaciones internas sean cruciales para el avance del fichaje y la planificación defensiva del Barcelona. Además, las exigencias económicas siguen siendo importantes para el club español. El Inter ha fijado un precio de 70 millones de euros por su defensa estrella, una cifra muy elevada que por ahora mantiene pese a que el contrato del jugador se acerca a su fin.

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Dificultades contractuales y prestigio recuperado con Italia

El contrato actual de Bastoni en San Siro vence en junio de 2028. Aunque hay negociaciones en marcha para ampliar su estancia en Milán, avanzan muy lentamente y todavía no han llegado a buen puerto. El verano pasado, su salida parecía mucho más probable. Entonces, el defensa aún acusaba las consecuencias de una serie de polémicas, incluida una destacada tarjeta roja en la eliminatoria de repesca de Italia para el Mundial ante Bosnia y Herzegovina.

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Sin embargo, su situación ha mejorado drásticamente desde aquel difícil periodo. Bastoni ayudó al Inter a conquistar un doblete nacional, formado por el Scudetto y la Copa Italia, y logró recuperar su prestigio en el panorama internacional con Italia.

Conversaciones decisivas para definir los próximos pasos

El futuro inmediato de este posible fichaje depende ahora de las conversaciones internas en Cataluña. El director deportivo del Barcelona, Deco, se reunirá con Flick para analizar a fondo la situación antes de tomar una decisión definitiva.

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Juntos decidirán si retoman oficialmente las negociaciones por el defensa de cara a la próxima temporada. La directiva deberá sopesar cuidadosamente el precio de 70 millones de euros frente a las dudas tácticas concretas de Flick.