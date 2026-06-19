El Barcelona prepara una sorpresa para el Al Ahly tras el fichaje de Hamza Abdelkarim

Según «Marca», el Barcelona busca rival para la próxima Copa Joan Gamper y todo apunta a que será el Al Ahly egipcio.

El encuentro podría incluirse en el acuerdo entre ambos clubes sobre el fichaje definitivo del joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim.

Hamza, que jugó los últimos cuatro meses de la temporada pasada cedido en el Barça Atlètic y ahora está con la selección egipcia en el Mundial 2026, podría ser la clave de este acuerdo.

Según “Marca”, ambos clubes ya pactaron una opción de compra de 1,5 millones de euros más variables, y las negociaciones para activarla marchan bien; el acuerdo final podría incluir el amistoso.

La Copa Joan Gamper es el acto anual en el que el Barça presenta su primer equipo a la afición antes del inicio de la temporada. Aunque el club aún no ha confirmado la fecha ni el rival, el Al Ahly es el candidato más firme para disputar este partido.