El Barcelona pone a prueba su plan de las tres semanas ante el Getafe

El delantero brasileño Gabriel Jesus se encamina a ser titular por primera vez con el Barcelona, en el duelo ante el Getafe la noche del sábado dentro de la competición de LaLiga, después de que el técnico Hansi Flick se saliera de su habitual hermetismo sobre la alineación y lo confirmara en rueda de prensa.

Según el diario"Sport", el Barcelona lleva semanas trabajando lejos de los focos en la puesta a punto física de Jesus, para que esté listo cuando llegue su oportunidad, y el partido ante el Getafe podría ser una prueba del éxito de este plan.

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La ausencia de Raphinha abre la puerta

El extremo brasileño, reconvertido en punta de lanza y convertido en líder y máximo goleador del conjunto catalán con 14 goles desde el inicio de la temporada, se perderá los duelos ante el Getafe y el Galatasaray turco, lo que coloca a Flick ante la necesidad de encontrar soluciones para suplirlo.

Mientras que 16 jugadores del Barcelona fueron convocados por sus selecciones durante el parón internacional, Jesus se quedó en el club, no tuvo vacaciones y completó 3 semanas de preparación física específica. El plan buscaba elevar progresivamente su capacidad para soportar más minutos de juego, hasta convertirse en una alternativa fiable para Flick.

El Barça considera que Jesus ya está capacitado para jugar unos 60 minutos. Y aunque eso todavía no garantiza su capacidad para asumir grandes cargas, supone un paso importante para un jugador que se incorporó en los últimos días del mercado de fichajes y necesita continuidad para recuperar su ritmo competitivo, después de no haber tenido una pretemporada normal en sus últimos meses en el Arsenal.

Y con la ausencia de Raphinha hasta la próxima semana, y la escasa experiencia de Hamza Abdelkarim para asumir la responsabilidad de ser titular en el campo del Camp Nou, Jesus parece la opción más adecuada para dar a Flick soluciones en la línea de ataque.



