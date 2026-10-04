Alessandro Bastoni fue uno de los nombres más destacados del mercado de fichajes el pasado verano, y estuvo en boca de todos por la incertidumbre que rodeó su futuro. Durante varias semanas, su nombre se vinculó al Barcelona, especialmente cuando todos los indicios apuntaban a que el club catalán reforzaría su línea defensiva.

Sin embargo, el Barcelona decidió dar prioridad a otras posiciones y acabó por no fichar a ningún central.

Bastoni fue uno de los nombres que más convencieron entre los jugadores que siguió el Barça, tanto por su potencial como por su capacidad de encajar en la idea futbolística del entrenador alemán Hansi Flick, según el diario catalán "Sport", que describió al defensa italiano como una "oportunidad perdida".

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Más tarde, el Real Madrid también estudió la posibilidad de fichar al defensa italiano, pero el interés no se tradujo en una oferta oficial. Así, Bastoni decidió quedarse en el Inter de Milán, donde sigue siendo una pieza fundamental en el proyecto del Nerazzurri.

Lo cierto es que la postura del Inter de Milán, que no estaba dispuesto a negociar su salida salvo por una cifra enorme cercana a los 80 millones de euros, cerró en la práctica la puerta a cualquier posible operación. En cualquier caso, Bastoni está ofreciendo al inicio de esta temporada argumentos que demuestran que es un defensa de altísimo nivel.

El rendimiento y los goles

Con el arranque de la temporada, Bastoni ha vuelto a ser uno de los pilares de la defensa del Inter de Milán, pues lidera la línea trasera y continúa siendo un elemento clave en la construcción del juego, una de sus cualidades más destacadas. Pero su importancia no se limita a su club, ya que también es una de las estrellas de la selección italiana, y ha añadido a sus capacidades una faceta que no era habitual en su estilo de juego: el gol.

Durante el actual parón internacional, Bastoni marcó en los dos partidos que disputó con Italia: el primero ante Turquía (4-1) y el segundo el viernes contra Francia, cuando su gol dio a la "Azzurra" un valioso empate (1-1).

El gol no ha sido una de las señas de identidad de Bastoni a lo largo de su carrera, ya que la temporada pasada se limitó a anotar solo dos goles con el Inter de Milán en 40 partidos. Pero al inicio de esta temporada encuentra el camino a la portería con mayor facilidad, concretamente con la camiseta de la selección italiana.



