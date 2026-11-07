Parece que la afición del Barcelona no necesita esperar mucho para celebrar goles, pues el conjunto catalán ha adquirido una costumbre llamativa esta temporada: golpear pronto a sus rivales, como si los primeros minutos se hubieran convertido en su momento favorito para visitar la portería, antes de que los adversarios encuentren la oportunidad de tomar aire.

El Barcelona se prepara para disputar un duelo de alto voltaje ante su anfitrión, el Atlético de Madrid, mañana domingo, en el estadio Metropolitano de Riyadh Air, dentro de la jornada doce de LaLiga.

El diario español Marca reveló una estadística llamativa que refleja la ferocidad de los arranques ofensivos del equipo catalán, después de que lograra marcar un gol antes del minuto diez en 8 de los 15 partidos que ha disputado esta temporada, ya sea en LaLiga o en la Liga de Campeones.

Estas cifras confirman que llegar tarde a ver los partidos del Barcelona puede costarle a su afición perderse momentos decisivos, después de que el equipo se haya especializado en sorprender a sus rivales desde el pitido inicial.

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El gol más rápido del Barcelona esta temporada fue obra de Gordon, que marcó en el minuto dos ante el Getafe, mientras que Raphinha anotó un gol en el minuto tres durante el duelo contra el Feyenoord en la Liga de Campeones.

La lista también incluyó dos goles en el minuto cinco, marcados por Lamine Yamal ante el Valencia en el estadio de Mestalla y por Marc Casadó... (perdón) Xavi Espart ante el Levante en el estadio Ciutat de València.

El arranque ofensivo temprano no se detuvo ahí, pues Lamine Yamal continuó presente en la lista al marcar un gol en el minuto siete durante el último duelo contra el Aston Villa en la Liga de Campeones, disputado el pasado martes.

Y en el minuto ocho, el Barcelona sumó otros dos goles a su registro temprano: el primero por medio de Cancelo ante el Racing de Santander, y el segundo por obra de Raphinha en el duelo contra el Alavés.

En cuanto al octavo gol, llegó de nuevo con la firma de Lamine Yamal, que marcó en la portería de su rival en el minuto diez en el estadio de La Cartuja, durante la jornada nueve de LaLiga.

Las llamativas cifras del Barcelona no se limitan a los primeros minutos, pues el equipo también ha acostumbrado a llegar a la portería durante la primera parte en la mayoría de sus partidos esta temporada.

Lo llamativo es que solo hubo dos partidos en los que la afición del Barcelona se vio obligada a esperar hasta la segunda parte para ver marcar a su equipo, y fueron ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid.

Y lo más paradójico es que esos dos duelos fueron también las dos derrotas que sufrió el conjunto catalán esta temporada, en alusión a las dificultades que afrontó cuando fue incapaz de imponer su ritmo ofensivo pronto.

Y mientras el Barcelona se prepara para un examen difícil ante el Atlético de Madrid, el arranque será una de las claves del duelo, sobre todo porque los locales no estarán dispuestos a conceder a su rival la oportunidad de sorprenderles pronto.