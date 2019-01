El Barça niega que Neymar llamase al presidente Bartomeu pidiendo volver

Si hubieran hablado con él, no lo reconocerían en público, pero el caso es que el FC Barcelona acaba de negar que haya mantenido ningún tipo de contacto con Neymar. Así lo ha escenificado Josep Vives, portavoz del Barça, al ser preguntado sobre si el padre de Neymar había llamado por teléfono al presidente Bartomeu. Vives ha manifestado "en primer lugar, eso no es así. Y Neymar se fue porque así lo decidió. A partir de ahí no tenemos nada más que decir".

Posteriormente, ha añadido sobre Neymar: "Nunca hablamos de jugadores que tienen contratos con otros clubes. En su momento tomó la decisión de abandonar el Barça. Una decisión completamente legítima por su parte". En todo caso, como Goal ha podido contrastar en los últimos meses, el FC Barcelona, siempre de manera extraoficial, sigue dejando la puerta del club entreabierta al posible regreso de Neymar. Y para que eso suceda, ya le ha hecho saber al entorno de Neymar la hoja de ruta innegociable que tendría que seguir.

"Valverde tiene contrato y hay que dejarle trabajar"

Respecto a la figura del entrenador, Ernesto Valverde, Vives ha señalado "estamos muy contentos con Valverde, es un gran entrenador y que está haciendo un gran trabajo. Tiene contrato y estamos muy tranquilos. Hay que dejarle trabajar".