El AZ sigue impecable en la Eredivisie tras un precioso duelo con el sc Heerenveen

El AZ también ató este domingo al sc Heerenveen a su carro de victorias. El conjunto de Alkmaar se impuso por 2-3 tras un duelo delicioso en el Abe Lenstra Stadion. Los suplentes Valdemar Byskov y Ayoub Oufkir jugaron un papel crucial en la victoria del AZ, que tras cinco partidos suma el pleno de quince puntos y, por tanto, sigue líder de la Eredivisie. El Heerenveen ha sumado cinco puntos en cinco encuentros.

En una primera parte trepidante, el AZ fue el primero en golpear. Ringo Meerveld regaló el balón a Wouter Goes, que asistió a Ro-Zangelo Daal por la izquierda. El velocísimo extremo se metió hacia dentro en el área y colocó el balón con una preciosa rosca para el 0-1.

Al igual que en el gol inicial, el empate también llegó precedido de un grave error. Esta vez fue Lewis Schouten quien entregó el balón a Dirk Proper con un pase desastroso, y este eligió de inmediato el camino hacia adelante. Jakob Trenskow encontró a Dylan Vente, cuyo centro fue rematado con brillantez por Nolhan Courtens: 1-1. El belga (19) acabaría erigiéndose en el mejor jugador del lado frisón.

El Heerenveen mostró por momentos un gran fútbol ante el conjunto de Holanda Septentrional, que incluso se vio por detrás en el marcador en torno a la media hora. Meerveld tiró una pared con Proper, se hizo espacio para el disparo y marcó tras tocar el balón en la pierna de Dave Kwakman: 2-1.

El AZ decepcionó en la primera mitad y no se acercó al nivel que había mostrado en las jornadas anteriores. El equipo de Leeroy Echteld no pasó de un disparo inocente de Peer Koopmeiners, que no logró acomodarse del todo el balón.

Tras el descanso, el AZ salió con mucha más convicción y eso se tradujo en el merecido empate a veinte minutos del final. El debutante Byskov necesitó menos de cinco minutos para mostrar su clase con un brillante pase filtrado con el exterior del pie para Meerdink, que se perfiló rápidamente hacia dentro y dejó sin opciones a Klaverboer con un cañonazo: 2-2.

El Heerenveen tomó la iniciativa en el tramo final, pero acabó pagándolo caro tras un centro fallido. Meerdink habilitó a la perfección al suplente Oufkir, que fue más rápido que Sam Kersten y levantó el balón con la izquierda por encima de Bernt Klaverboer: 2-3.

El Heerenveen volvió a rozar el empate en dos ocasiones en los últimos minutos, pero el portero Jari De Busser salvó los remates de cabeza de Vasilios Zagaritis y del debutante Roberts Uldrikis. Así, el AZ sigue impecable en la Eredivisie.







