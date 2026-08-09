El brasileño Neymar atraviesa un momento decisivo con su club, el Santos, hasta que expire su contrato el próximo 31 de diciembre.

El futuro de Neymar empieza a generar cada vez más interrogantes, ya que hasta el momento no hay ninguna decisión sobre su continuidad en el Santos.

El diario Marca señaló que el Inter Miami de Estados Unidos aparece como uno de los destinos que podrían cambiar por completo la última etapa de la carrera de Neymar.

Según el portal ge, Neymar llegó al centro de entrenamiento del Santos, permaneció allí unos minutos y luego abandonó las instalaciones sin autorización, sin participar en la sesión de recuperación prevista para los jugadores titulares.

Este comportamiento provocó una situación de preocupación dentro del club brasileño, aunque Neymar volvió a participar en la siguiente sesión de entrenamiento y el Santos decidió no imponerle ninguna sanción.

El propio Neymar había dejado la puerta abierta a la posibilidad de continuar su carrera, buscar otro destino o incluso pensar en la retirada.

En este escenario, el Inter Miami aparece como una opción muy atractiva, ya que Lionel Messi y Luis Suárez ya se encuentran allí, por lo que la reunión del histórico tridente MSN sería posible de nuevo.

Neymar, Messi y Suárez jugaron juntos en el Barcelona entre 2014 y 2017, y formaron una de las líneas de ataque más inolvidables de la historia reciente.

Por el momento, no existe ningún acuerdo confirmado entre Neymar y el Inter Miami, y el jugador brasileño sigue ligado por contrato al Santos, además de que será él quien tome la decisión sobre lo que quiere hacer en la última etapa de su carrera.