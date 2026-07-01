El «Algemeen Dagblad» conoce la postura de Arne Slot sobre ser seleccionador de Países Bajos

Tras la renuncia de Ronald Koeman como seleccionador de Países Bajos, Nigel de Jong, director de fútbol de élite de la KNVB, busca sucesor. Ya circulan varios nombres. Para muchos, Arne Slot es el candidato ideal. El periodista del Algemeen Dagblad, Mikos Gouka, sabe si el entrenador de 47 años está dispuesto a asumir el cargo.

Gouka, autor del libro «Slot-bal», sigue al técnico desde hace años y lo menciona en el podcast de fútbol del AD como posible sucesor.

«Sé que este verano no quiere moverse ni fichar por ningún club. Aunque suele decir que prefiere el fútbol de clubes al internacional, no he notado que rechace dirigir a la selección holandesa», explica el periodista.

De hecho, lo consideraría un honor, aunque se preguntará si este es el momento adecuado en su carrera. Según Gouka, Slot valorará si la selección tiene perspectivas de ganar la Liga de Naciones y la Euro 2028.

Además, dependerá del proyecto que presente la KNVB y de las personas que pueda incorporar. Aun así, creo que tienen muchas posibilidades si se ponen en contacto con él», señala Gouka. «Estaría un tiempo alejado del fútbol de clubes, pero se ve que un periodo como seleccionador no supone un obstáculo para volver a él. Gente como Nagelsmann (Alemania) o Tuchel (Inglaterra) también acabarán pronto de nuevo en un club de primera línea».

Slot fue destituido como entrenador del Liverpool a finales de mayo. El club inglés lo contrató en verano de 2024 para suceder a Jürgen Klopp, y en su primera temporada ganó la Premier League.

Su segunda temporada fue mucho más complicada. Antes de empezar, el técnico afrontó el fallecimiento de Diogo Jota en un accidente de tráfico. Deportivamente, no se cumplieron las expectativas: el Liverpool terminó quinto en la Premier League y apenas alcanzó la Liga de Campeones.