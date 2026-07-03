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CAF Champions League Final - 2nd Leg: FAR Rabat v Mamelodi SundownsGetty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

El Al-Hilal sudanés asesta un doble golpe al Ejército Real y al Zamalek

A. Santos
FAR Rabat
Zamalek SC
Al Hilal Omdurman
FAR Rabat vs Renaissance Club Zemamra
Renaissance Club Zemamra
Botola Pro
Portugal
Marruecos
Egipto

La carrera de los entrenadores termina en azul.

El Al-Hilal sudanés está a punto de fichar al entrenador portugués Alexandre Santos, por delante del Ejército Real marroquí y del Zamalek egipcio.

El Zamalek lo veía como sucesor de Muatamid Jamal tras impresionar con su experiencia en el fútbol africano.

Sin embargo, el diario marroquí «Al-Anba TV» informó que Al-Hilal ya alcanzó un acuerdo definitivo con Alexandre Santos para que asuma el banquillo la próxima temporada, lo que se perfila como uno de los fichajes de entrenadores más destacados del fútbol africano.

El retraso del Ejército Real en renovar al técnico facilitó la operación del Al-Hilal, que ya cuenta con su aprobación.

Santos se unirá al Al-Hilal tras dirigir al Ejército Real en la última jornada de la Liga marroquí contra el Nahda de Zamamra.

Botola Pro
FAR Rabat crest
FAR Rabat
FAR
Renaissance Club Zemamra crest
Renaissance Club Zemamra
RCZ

El Ejército Real deberá buscar un nuevo técnico para la próxima temporada.

En la Liga marroquí, el Ejército Real es tercero con 54 puntos, por detrás del Nahda Berkane (segundo con la misma diferencia de goles) y del líder Magreb Fez, que suma 56.

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