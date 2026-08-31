El Ajax se ha retirado de la puja por Azzedine Ounahi, según informa el especialista de Girona Ivan Quirós. El club de Ámsterdam habría alcanzado antes un acuerdo personal con el centrocampista marroquí, pero ya no participa en la carrera por su fichaje.

Según Quirós, el Girona no ha alcanzado por el momento un acuerdo con ningún club por Ounahi. En las últimas horas, sobre todo Panathinaikos y también el PSV estarían presionando con fuerza para hacerse con el internacional, 55 veces internacional con Marruecos.

Panathinaikos intenta convencer a Ounahi con una propuesta especialmente lucrativa. El club griego querría convertirlo en el jugador mejor pagado de la liga griega, mientras que el PSV también se ha movido con insistencia.

Con ello, el Ajax parece quedar por ahora definitivamente fuera de escena por el centrocampista. Llama la atención que Quirós escribe que el club de Ámsterdam incluso ya tenía un acuerdo contractual con Ounahi, pero aun así ha decidido retirarse de las negociaciones.

Hace unos días, un traspaso a Ámsterdam parecía precisamente estar más cerca. Santi Aouna informó el viernes de que Ounahi había volado a la capital neerlandesa para mantener conversaciones personales con el Ajax, pero eso fue desmentido poco después por otras fuentes.

El centrocampista se habría sentado allí a hablar con Jordi Cruijff, aunque ya entonces se subrayaba que un acuerdo con el Ajax distaba mucho de estar asegurado. También en ese momento había varios clubes interesados en Ounahi.

El entrenador Míchel Sánchez conoce bien al marroquí de su etapa juntos en el Girona y le habría gustado incorporarlo a su plantilla. Ounahi jugó una temporada a las órdenes del técnico español, pero no está considerado como el mediocentro específico que el Ajax busca desde hace tiempo.

Mientras tanto, el Girona espera para ver cómo evoluciona la situación en la fase final del mercado de fichajes. El club español, según Quirós, sigue esperando que aparezca un comprador para Ounahi.