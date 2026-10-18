El Ajax pone fin a su mala racha con cinco goles en Groningen

El Ajax se impuso con autoridad al FC Groningen este domingo. El equipo de Míchel Sánchez fue letal, sobre todo en la segunda parte, y marcó cinco goles en un mismo partido por tercera vez esta temporada de la Eredivisie. Tras un encuentro frenético y un tramo final agitado, el marcador quedó en 2-5 en el Euroborg. Julian Brandt y Jorthy Mokio firmaron sendos dobletes, y Aaron Bouwman también vio puerta.

El Ajax empezó bien el partido y pronto dispuso de una ocasión clarísima. Leonardo se encontró de repente solo ante Etienne Vaessen, pero el brasileño tardó demasiado y estrelló el balón contra el portero.

Poco después, Leonardo sí se adelantó a Vaessen. El delantero llegó antes al balón y el guardameta lo derribó con fuerza. El penalti fue la consecuencia lógica. El capitán Davy Klaassen asumió la responsabilidad, pero falló desde los once metros. Vaessen enmendó su error con una gran parada.

El equipo de Míchel tenía el partido bastante controlado en el Euroborg hasta que Klaassen derribó a Brynjólfur Willumsson con una entrada arriesgada en su propia área. Dennis Higler dejó seguir el juego, pero después fue llamado a revisar la jugada en el monitor del VAR. Tras examinarla detenidamente, decidió mantener su decisión inicial.

Fue un alivio para el Ajax, que poco después abrió el marcador. Owen Wijndal le robó el balón a Jorg Schreuders en campo del Groningen y se lo cedió a Brandt. El alemán se acomodó el balón para disparar con la izquierda y su remate acabó en la red tras tocar en Marco Rente: 0-1. Cuando Aaron Bouwman marcó el 0-2 poco después a la salida de un córner, el partido parecía prácticamente sentenciado para los de Ámsterdam.

La situación cambió de repente nada más comenzar la segunda parte, cuando Willumsson recortó distancias para el Groningen. La jugada nació de una pérdida de balón de Leonardo en su propio campo. Klaassen creyó restablecer enseguida la ventaja de dos goles, pero su tanto fue anulado: Oscar Gloukh estaba en posición de fuera de juego en la jugada previa.

El 1-3 terminó llegando. Tras una gran acción, Wijndal dejó el balón listo para Brandt, que anotó su segundo gol del partido. Vaessen no estuvo acertado en esa jugada. El tercer tanto acabó con la resistencia del Groningen y el Ajax amplió después su ventaja.

Mokio marcó el 1-4 tras un córner y también firmó el 1-5 con un disparo colocado. La ventaja permitió a Míchel dar entrada a Yves Bissouma para que debutara. Después, Thom van Bergen hizo el 2-5 tras una intervención dubitativa de Marc ter Stegen. En el tiempo añadido, Van Bergen tuvo incluso la oportunidad de marcar el tercer gol del Groningen de penalti, pero Ter Stegen lo evitó. En cualquier caso, fue una derrota dolorosa para el Groningen, mientras que el Ajax puso fin con su amplia victoria a la negatividad de las últimas semanas.