Esta temporada, el Ajax no disputará la Champions League ni siquiera la Europa League, sino la fase de liga de la Conference League. Su primera parada será en Croacia, donde el equipo de Míchel se enfrentará el jueves al Hajduk Split. El Ajax eliminó al club croata en los cuartos de final de 1995, camino de su célebre triunfo en la Champions League. ¿Cómo está el Hajduk Split más de 30 años después? Voetbalzone se lo pregunta al periodista Frane Marsic, que sigue de cerca al club para Jutarnji.

Por Rian Rosendaal

«Marin Soticek, Michele Sego y Abdoulie Sanyang están en un gran momento de forma. Y, por supuesto, también está Marko Livaja, que en los últimos años se ha convertido en un icono de la ciudad y de la apasionada afición del Hajduk», responde Marsic al preguntarle por los jugadores a los que el Ajax deberá prestar especial atención el jueves en Croacia. Livaja, delantero centro de 33 años, sufrió una lesión en los isquiotibiales a finales de septiembre y se verá obligado a perderse el encuentro de la Conference League.

Un nombre conocido en Países Bajos

El entrenador del Hajduk es un nombre conocido en Países Bajos. Gonzalo Manuel García García (43) dirige desde 2025 al rival del Ajax, actual líder de la 1. HNL croata. El excentrocampista y delantero uruguayo jugó en el AGOVV Apeldoorn, el sc Heerenveen, el Heracles Almelo, el FC Groningen y el VVV-Venlo. Más tarde tuvo una breve etapa en el FC Twente como entrenador asistente y primer entrenador. «Prefiere un estilo de juego moderno basado en una gran ética de trabajo, agresividad e intensidad, además de una clara vocación ofensiva y el objetivo de marcar más goles que el rival».

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García tiene la tarea de llevar al Hajduk al éxito en Europa esta temporada. Marsic subraya, sin embargo, que la Conference League no es una prioridad absoluta en Split y sus alrededores. «Aquí se espera que el equipo consiga siete u ocho puntos en la fase de liga. Eso suele bastar para acabar entre los 24 primeros y pasar a la siguiente ronda. Sin embargo, la mentalidad es ir partido a partido. Todavía es pronto para hacer pronósticos serios sobre los encuentros europeos».

El Hajduk ha tenido muy pocas alegrías en Europa en los últimos años. Marsic lo sabe bien: la temporada pasada vio caer al club en la tercera ronda previa de la Conference League. «En los últimos años, el Hajduk ha sufrido muchas eliminaciones inesperadas en Europa y numerosos contratiempos. Lo eliminaron rivales más débiles, pero esta temporada por fin logró clasificarse para la Conference League, se aseguró disputar fútbol europeo en otoño por primera vez en dieciséis años y consiguió desprenderse de muchas de las etiquetas negativas que pesaban sobre el club».

¿Dará la sorpresa ante el Ajax?

El jueves llegará al Split, una ciudad apasionada por el fútbol, un rival de renombre: el Ajax. «El partido contra el Ajax es probablemente el más importante de la historia moderna del club. Y en el Poljud se espera un auténtico espectáculo. Se sabe que el Ajax es el equipo más fuerte sobre el papel, pero también existe la firme convicción de que el Hajduk puede lograr un buen resultado en el Poljud, ante 35.000 espectadores y con el estadio lleno. Eso significaría conseguir al menos un punto o, preferiblemente, los tres. Si se presenta la oportunidad, el Hajduk irá con todo a por la sorpresa», advierte Marsic a los jugadores del Ajax.

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El emblemático Poljud, inaugurado en 1979, también fue escenario en la primavera de 1995 del Hajduk Split-Ajax, el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. Los espectadores no vieron goles aquella noche. En la vuelta, el Ajax se impuso por 3-0 y alcanzó con relativa facilidad las semifinales de la máxima competición europea. «Las generaciones mayores de aficionados del Hajduk recuerdan el enfrentamiento con el Ajax en 1995, mientras que las más jóvenes quieren que este partido forme parte de un nuevo capítulo de la historia del club», explica el periodista que sigue al equipo croata. «En Split se ve como la oportunidad perfecta para tomarse la revancha ante el Ajax».

Más de tres décadas después, la situación es muy distinta. Esta vez no se trata de un gran duelo de Champions League, sino de un encuentro en la tercera competición europea. Aun así, el Ajax da mucho que hablar en el fútbol croata. «Todo el mundo sabe lo grande que es el Ajax. Y este probablemente ya sea el partido más importante de la temporada para el Hajduk. Sin embargo, también es sabido que el Ajax ha tenido plantillas más fuertes y talentosas en los últimos años. Sigue siendo el favorito, pero el Hajduk, por supuesto, busca dar la sorpresa en casa. Al fin y al cabo, esta temporada todavía no ha perdido ningún partido en su estadio», señala Marsic, que el pasado sábado vio al Hajduk vencer por 2-1 al Dinamo Zagreb, rival en la lucha por el título.

Dolberg no estará en Split

La defensa del Hajduk no tendrá que preocuparse el jueves por Kasper Dolberg. Una grave lesión de rodilla parece haber puesto fin de forma prematura a la temporada del delantero danés. En condiciones normales, Tolu Arokodare será la referencia ofensiva en Split. «La ausencia de Dolberg cambia poco la valoración que hace el Hajduk del potencial del Ajax, ya que el equipo de Ámsterdam sigue contando con jugadores como Adingra, Arokodare y Amrabat», comenta Marsic sobre la baja del delantero danés. «El Dinamo Zagreb también tenía una plantilla más fuerte sobre el papel y, aun así, el Hajduk consiguió sorprenderlo el sábado. Harán todo lo posible por repetirlo contra el Ajax en el Poljud».

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El Ajax y el Hajduk tampoco tienen un largo historial de enfrentamientos europeos. En la legendaria temporada 1994/95, cuando el club de Ámsterdam conquistó la liga sin perder un partido, eliminó al rival croata en los cuartos de final de la Champions League. Una temporada antes, en la campaña 1993/94, el Ajax cayó por 1-0 en Split en la primera ronda de la entonces Recopa de Europa. Fue un tropiezo poco habitual, porque el equipo de Louis van Gaal ganó nada menos que por 6-0 en el Estadio Olímpico.

En cualquier caso, es una semana decisiva para los jugadores y aficionados del Hajduk. Tres días después de la visita del Ajax a Split llegará el gran duelo contra el NK Varazdin, actual segundo clasificado de la liga croata. El deseo de triunfar en su país es enorme: el Hajduk ganó el campeonato por última vez en 2005, hace ya 21 años. Como comparación, su acérrimo rival, el Dinamo Zagreb, ha conquistado la liga nada menos que diecinueve veces desde entonces. García puede hacerse inmortal esta temporada entre los blancos.