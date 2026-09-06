El internacional marroquí Neil El Aynaoui habló por primera vez tras su fichaje por el Leipzig alemán, en el marco del pasado mercado estival, revelando los motivos de su elección por este club, su visión sobre su papel en el centro del campo, además de detalles personales vinculados a su elección del dorsal número 21.

El centrocampista, de 25 años, se incorporó al Leipzig en el último día del mercado de fichajes, procedente de la Roma en calidad de cedido.

Lee también

Pese a la defensa de su entrenador: Vinicius genera polémica al ignorar a Mourinho

¿Cómo eligió el Barcelona a sus cinco capitanes? Flick revela los entresijos

El Aynaoui declaró, en unas declaraciones a la página web oficial del Leipzig: "Siempre fue mi sueño jugar en la Bundesliga con un club grande como el RB Leipzig. Mis primeras conversaciones con el club me dejaron una buena sensación, y me gustó mucho".

El Aynaoui nació en Francia y se formó en España, antes de continuar su carrera en Francia y luego en Italia. A nivel internacional, eligió representar a Marruecos, con quien disputó el Mundial 2026.

El internacional marroquí no se limita a una sola posición en el centro del campo, pues se considera un jugador polivalente, capaz de influir tanto en la faceta ofensiva como en la defensiva, unas cualidades que podrían encajar con el estilo del Leipzig, basado en la fuerza física, la presión y las transiciones rápidas.

El Aynaoui dijo al respecto: "Me defino como un jugador híbrido. Puedo jugar en varias posiciones del centro del campo. Me gusta ayudar en el ataque y en la defensa, y correr con fuerza por el equipo".

Un recuerdo personal

El Aynaoui llevará el dorsal número 21 con el Leipzig, un número vinculado a un recuerdo personal relacionado con su hermano menor, que nació el 21 de agosto.

Asimismo, el jugador marroquí llegó a Alemania manteniendo fuertes relaciones con varios de sus compatriotas internacionales con experiencia en el fútbol alemán. Recibió impresiones positivas sobre la vida en Alemania de parte de Achraf Hakimi e Ismael Saibari, lo que le ayudó a convencerse de que el Leipzig representaba el destino adecuado para él.

El Aynaoui había pasado parte del verano con Saibari, en el sur de Francia, donde el fútbol estuvo presente de forma natural en sus conversaciones. Su amistad se convertirá pronto en una rivalidad sobre el terreno de juego entre el Bayern Munich y el Leipzig.

Sobre ello dijo: "Sí, ya hablamos de esto antes. Tengo muchas ganas de estos partidos".

El jugador guarda un recuerdo especial del Mundial 2026: la victoria ante los Países Bajos en la tanda de penaltis en los octavos de final, que considera uno de los momentos más destacados e inolvidables de su carrera.

Podéis debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora".



