El agente de Conte zanja su postura sobre dirigir al Al-Ahli saudí

El Al-Ahli saudí recibió una respuesta que podría disipar las esperanzas de su afición de fichar al italiano Antonio Conte, después de que el nombre del veterano entrenador se vinculara con la dirección del equipo durante el próximo periodo, en medio del aumento de las presiones sobre la directiva para realizar un cambio técnico debido al descenso de resultados y de rendimiento bajo el mando del neerlandés Marino Pusic.

Conte era uno de los nombres barajados para suceder a Pusic, junto al portugués Nuno Santo, con la intención de la directiva del Al-Ahli de estudiar sus opciones respecto al futuro del cuerpo técnico; sin embargo, la postura del entrenador italiano parece alejada de las aspiraciones del club en este momento.

En este contexto, Federico Pastorello, agente de Conte, zanjó la posición de su representado sobre la posibilidad de hacerse cargo del banquillo del Al-Ahli, al confirmar que la mudanza a la Liga Roshan saudí durante la presente temporada no entra en sus planes.

Pastorello declaró, según el diario saudí "Al-Midan": "La opción de ir a la Liga Roshan esta temporada no está sobre la mesa, y puede que sea posible en otras temporadas, pero no se encuentra entre las opciones de Conte actualmente".

El agente del entrenador italiano añadió que su representado cuenta con más de una oferta de clubes europeos, pero que todavía no ha tomado su decisión definitiva, lo que refuerza las probabilidades de que continúe en el Viejo Continente durante la próxima etapa.

La crisis del Al-Ahli no se detiene en la elección del entrenador sustituto, ya que la directiva se enfrenta a un obstáculo económico relacionado con el contrato de Pusic, pues necesita reunir cerca de 7,5 millones de euros, que representan el valor de los compromisos restantes de su contrato, en caso de tomar la decisión de destituirlo.

De este modo, las opciones del Al-Ahli de fichar a Conte durante la presente temporada parecen escasas, ya sea por la postura del entrenador italiano o por las complicaciones económicas que rodean el expediente de la destitución de Pusic, en un momento en el que continúan las presiones de la afición que reclaman un cambio en el cuerpo técnico.