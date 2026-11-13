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Según se informa, el AC Milan sigue de cerca la situación de Virgil van Dijk en el Liverpool, ya que el veterano defensa se acerca al final de su contrato actual. El internacional neerlandés podría convertirse en uno de los agentes libres más destacados del mercado si no llega a un acuerdo para renovar con el club de la Premier League.

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El Milan sigue de cerca el pulso por el contrato en Anfield

El futuro de Van Dijk sigue dando que hablar mientras afronta la recta final de su etapa en el Liverpool. Según informa La Gazzetta dello Sport, el Milan lleva tiempo interesado en el exjugador del Southampton. Tanto el propietario del Milan, Gerry Cardinale, como el asesor principal Zlatan Ibrahimovic son grandes admiradores del liderazgo y la calidad técnica del defensa. El vínculo entre ambos clubes se ve reforzado por RedBird Capital Partners, de Cardinale, que posee una participación minoritaria en Fenway Sports Group, la empresa matriz del Liverpool.

Pese a ese interés, cualquier posible llegada a San Siro depende de que Van Dijk quede libre y no haya que pagar un traspaso. Dada la edad del jugador y el elevado salario que percibe actualmente en Inglaterra, el club italiano solo está dispuesto a cerrar su fichaje si llega como agente libre.

Van Dijk habla sobre su incierto futuro

El propio jugador ha evitado aclarar dónde jugará la próxima temporada. Tras un reciente partido de la Premier League contra el Crystal Palace, Van Dijk explicó cómo afronta la situación. «Vamos a ver qué nos depara la temporada. Hasta ahora he vivido una etapa increíble. Si se prolonga, así será. Si no, me iré a otro sitio», declaró el capitán.

Aunque el Milan le ofrece la posibilidad de seguir en la élite del fútbol europeo, se enfrenta a una fuerte competencia de clubes de fuera del continente. El medio italiano reconoce que, si Van Dijk da prioridad a conseguir un último contrato lucrativo a estas alturas de su carrera, al Milan le resultará difícil competir con clubes adinerados de Arabia Saudí y Turquía, entre ellos el Fenerbahce y el Galatasaray. Sin embargo, si el neerlandés quiere seguir compitiendo al máximo nivel, San Siro podría ser un destino ideal, especialmente si el Milan se clasifica para la Champions League de la próxima temporada.

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El Liverpool prepara una nueva etapa en defensa

El Liverpool parece estar adoptando una postura prudente en las negociaciones con sus jugadores veteranos, ya que, según las informaciones, el club quiere evitar «otro caso Mohamed Salah». El delantero egipcio firmó una temporada 2024-25 estelar que le valió una lucrativa renovación de contrato, pero después sufrió un acusado bajón de rendimiento, lo que llevó al Liverpool a desprenderse de él el verano siguiente.

Con Van Dijk ya bien entrada la treintena, la sensación de que se avecina un cambio se acentúa porque al defensa Joe Gomez, que lleva muchos años en el club, también le quedan solo unos meses de contrato. Ante la necesidad de incorporar nuevos jugadores a la defensa, el Liverpool ya mira al futuro: dispone de una opción de compra en el acuerdo de cesión de Ronald Araujo y trabaja en el desarrollo de varios centrales jóvenes prometedores, entre ellos el italiano Giovanni Leoni.

Entre el objetivo de acabar entre los cuatro primeros y los compromisos europeos

En el terreno de juego, el Milan ocupa actualmente la cuarta posición de la Serie A con 24 puntos, a cinco del líder, la Lazio. Tras el parón internacional en curso, el Milan retomará la competición doméstica con un partido en casa ante el Frosinone el 22 de noviembre, antes de visitar al Olympiacos en la Europa League cuatro días después, el 26 de noviembre.