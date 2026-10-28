¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-ITA-SERIE A-MILAN-BOLOGNAAFP
Jonathan van Haaster
Traducido por

El AC Milan pierde su condición de invicto en la Serie A por un triplete de Samuel Mbangula

AC Milán vs Bologna
AC Milán
Bologna
Serie A

El AC Milan sufrió el miércoles ante el Bologna su primera derrota liguera de la temporada. Alphadjo Cissè marcó dos goles para los Rossoneri, pero el gran protagonista fue Samuel Mbangula. Con su triplete, el belga tuvo un papel decisivo en la notable victoria por 2-4 en San Siro. El Milan ocupa la quinta posición y el Bologna, la undécima.

En un partido entretenido, el Bologna golpeó primero. Nadir Zortea hizo un excelente desmarque y recibió un pase medido. Su centro llegó a Mbangula, que marcó con la derecha: 0-1.

El Milan reaccionó pronto, aunque tuvo que agradecérselo sobre todo a Arthur Theate. El internacional belga se dejó superar en dos ocasiones y Cissè aprovechó al máximo la oportunidad.

Poco después, el Milan se puso por delante y, de nuevo, fue Cissè quien marcó. El que fuera objetivo del PSV estiró la pierna lo justo en el segundo palo para mandar el balón a la red.

Tras el descanso, todo se torció para el Milan. Primero, el Bologna empató gracias a un gol en propia puerta de Davide Bartesaghi. Solo dos minutos después (62') llegó el 2-3 por medio de Mbangula, que hizo una pausa antes de rematar con acierto.

El Milan tuvo que volcarse en busca del empate, pero no logró marcar y, además, cayó víctima de un contraataque en los minutos finales. Jens Odgaard, exjugador del AZ, cedió el balón a Mbangula, para quien fue muy sencillo establecer el 2-4 definitivo.


¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google