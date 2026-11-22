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El AC Milan logró el domingo por la noche una contundente victoria en la Serie A. En su estadio, goleó al Frosinone por 5-1.

El Frosinone estrelló un balón en el poste antes de que se cumplieran dos minutos, pero el primer gol llegó acto seguido en la otra portería. Gabriele Calvani batió a su propio guardameta: 1-0.

Fue un inicio de ensueño para el Milan, que dobló su ventaja a mediados de la primera parte. Gonçalo Ramos, que poco antes había enviado un cabezazo ligeramente por encima de la portería, culminó un contragolpe rapidísimo: 2-0.

No mucho después, los visitantes devolvieron la emoción al partido. Patrizio Masini pudo avanzar solo hacia la portería y marcó el 2-1. Con ese resultado, ambos equipos se fueron al descanso.

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En la segunda parte, el Milan debía defender su ventaja. Sin embargo, tras el descanso acabó construyendo una goleada un tanto inesperada.

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Ardon Jashari puso el 3-1 con una acción de gran calidad y Alphadjo Cisse también mandó a la red el cuarto tanto. Por un momento pareció que el 4-1 iba a ser anulado, pero, tras la intervención del VAR, el gol subió al marcador.

Después llegaría incluso el 5-1. Christian Pulisic elevó el balón con elegancia por encima del guardameta Lorenzo Palmisani. El San Siro vivió así un ambiente festivo y disfrutó de una amplia victoria.

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Con estos tres puntos, el Milan vuelve a ocupar el cuarto puesto de la Serie A. Actualmente está a cinco puntos del líder, la Lazio.

El Frosinone, por tanto, se queda con las manos vacías y pierde por segunda vez consecutiva. Aun así, el equipo sigue en una meritoria séptima posición en la liga.