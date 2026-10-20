La Roma recibió un duro golpe tras confirmarse la baja de su estrella argentina Paulo Dybala durante varias semanas, después de sufrir una lesión muscular en el duelo ante el Real Madrid en la Liga de Campeones, lo que coloca al cuerpo técnico dirigido por Gian Piero Gasperini ante un nuevo desafío en el próximo periodo.

Según el portal "Calciomercato", las pruebas médicas a las que se sometió Dybala revelaron una lesión muscular leve, después de que sintiera una sobrecarga durante el partido contra el conjunto merengue, por lo que fue sustituido entre los dos tiempos del encuentro.

Gasperini confirmó la ausencia del jugador durante la rueda de prensa previa al duelo europeo ante el Slovan Bratislava, expresando su deseo de una pronta recuperación, antes de que las pruebas revelaran que necesita más tiempo para volver a los terrenos de juego.

El entrenador de la Roma declaró: "Esperaba que se recuperara más rápido, pero las pruebas que se realizaron ayer revelaron una lesión leve, y pasarán algunas semanas antes de que esté disponible para jugar".

La ausencia de Dybala representa una pérdida importante para la Roma, especialmente porque ha sido uno de los elementos fundamentales en la alineación del equipo desde el inicio de la temporada, lo que obliga a Gasperini a buscar las alternativas adecuadas para suplir la baja del delantero argentino durante las próximas semanas.