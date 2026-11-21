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El Bayern de Múnich ha sufrido un duro revés: el ganador del Balón de Oro Harry Kane estará varios meses de baja por la rotura de un ligamento del tobillo. El delantero de Inglaterra se lesionó durante un frustrante empate en casa ante el FC Colonia, lo que agrava la creciente crisis de efectivos del equipo de Vincent Kompany.

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Kane sufre una grave rotura de un ligamento del tobillo

Kane afronta una larga baja tras romperse un ligamento del tobillo izquierdo. El delantero del Bayern se lesionó durante la primera parte de un empate de Bundesliga ante el Colonia . El ganador del Balón de Oro se lesionó al intentar llegar a un centro desviado de Michael Olise frente a la portería. El defensa del Colonia Joel Schmied llegó primero al balón y chocó con fuerza contra la pierna izquierda de Kane al completar el movimiento.

El jugador de 33 años se agarró inmediatamente la pierna, dolorido, antes de retirarse cojeando junto a dos fisioterapeutas en el minuto 20. Tras las pruebas médicas, el Bayern confirmó que el internacional inglés se perderá los próximos meses de competición.

Kompany pide fortaleza ante la crisis de lesiones

La baja de Kane supone un revés enorme para el Bayern. El director deportivo Max Eberl prevé que el prolífico delantero esté ausente aproximadamente tres meses. La situación empeoró cuando Olise fue sustituido en el descanso por una contusión en el antepié, lo que agravó la importante falta de efectivos. La pareja de atacantes ha participado en el 41 % de los goles del Bayern esta temporada.

El entrenador Vincent Kompany reconoció la dificultad de perder a jugadores tan importantes. «Son jugadores de talla mundial, no se les puede sustituir, pero tenemos la mentalidad necesaria y ahora tenemos que demostrarlo», afirmó Kompany.

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Dar un paso al frente en un momento difícil

El Bayern ya está jugando sin varios futbolistas clave, entre ellos Luis Diaz, Ismael Saibari, Serge Gnabry y Alphonso Davies. Kompany sabe que su plantilla debe unirse para superar estos crecientes problemas físicos.

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«Necesitamos actuaciones increíbles de jugadores que quizá aún no estén acostumbrados a esta presión en el FC Bayern», añadió el entrenador. «Todos intentaremos juntos convertir esta situación en una fortaleza. El FC Bayern lo hace una y otra vez, y eso es lo que queremos hacer ahora también».

Al equipo le costó generar ocasiones ante el Colonia tras la salida de Kane y solo logró un disparo a puerta en un partido de liga en casa por primera vez desde la temporada 2004-05. Pese a dominar la posesión, necesitó a Nathaniel Brown para igualar el tempranero gol de Mikey Moore.

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Grandes consecuencias para la Champions League e Inglaterra

La baja forzosa de Kane llega en un momento crucial del calendario futbolístico. Es casi seguro que se perderá los cuatro partidos que le quedan al Bayern en la fase de liga de la Champions League.

El delantero también afronta una carrera contrarreloj para estar en condiciones de disputar el inicio de las eliminatorias europeas en febrero. Mientras tanto, Inglaterra espera con ansiedad que su capitán se recupere para el duelo de cuartos de final de la UEFA Nations League contra Noruega a finales de marzo.