Dugarry: el Paris Saint-Germain es mucho más fuerte que cualquier otro equipo

Christophe Dugarry, exestrella de la selección de Francia, expresó su admiración por el rendimiento del Paris Saint-Germain, especialmente en la primera mitad ante el Manchester City, que calificó de "asombrosa" e "irreal".

El Paris Saint-Germain superó su primera prueba real de la temporada en el plano europeo, con una victoria (4-2) a domicilio sobre el Manchester City la noche del miércoles en la Liga de Campeones.

En el programa "After Foot" de la emisora "RMC", Dugarry elogió la actuación de los jugadores del Paris Saint-Germain y dijo: "La primera mitad fue asombrosa, algo irreal, con una calidad técnica excepcional como de costumbre. El Paris Saint-Germain manda un mensaje: aunque su rendimiento haya sido mediocre desde el inicio de la temporada, es capaz de ganar a cualquier equipo cuando llega el momento decisivo".

Y aunque Christophe Dugarry consideró que el Manchester City fue un equipo "descompensado" en este partido, no ocultó su admiración por la fuerza del Paris Saint-Germain.

Y prosiguió: "Se percibe que son capaces de cambiar el curso del partido en cuanto aprietan con fuerza y hacen un esfuerzo mayor. Sufrieron un poco en la segunda mitad, pero eso se debe, creo, a que se relajaron un poco y no hicieron el mismo esfuerzo. Son mucho más fuertes que cualquier otro equipo, y ese es un mensaje contundente que le mandan a todo el mundo".

Tras la contundente victoria por 6-1 sobre el Slovan Bratislava en el partido inaugural de la Liga de Campeones de la temporada 2026-2027, el Paris Saint-Germain logró su segundo triunfo consecutivo y se mantiene como líder de la clasificación de la fase de grupos.

El Paris Saint-Germain comparte el liderato con el Barcelona, al que el conjunto parisino se enfrentará el próximo martes en el Parque de los Príncipes en el tercer partido más esperado de esta temporada, y será otra oportunidad para poner a prueba la fuerza del equipo parisino.



