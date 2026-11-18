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La interminable historia de lesiones de Alphonso Davies suma otro capítulo. El lateral izquierdo vuelve a ser baja por lesión en el Bayern de Múnich, y en el peor momento.

Más de 600 días después de su última titularidad, Alphonso Davies volvió el sábado al once inicial de la selección de Canadá. Solo seis minutos después, su celebrado regreso ya había terminado . El jugador de 26 años resbaló de forma desafortunada sin que interviniera ningún rival y poco después abandonó el campo negando con la cabeza.

Mientras que el segundo entrenador Mauro Biello y la federación hablaron inicialmente, de forma algo críptica, de una «lesión en la parte inferior del cuerpo», ya se conoce la amarga realidad: Davies sufrió una vez más una rotura de fibras musculares en el muslo. «Estará de baja por el momento», explicó con cautela el lunes el club más laureado de Alemania . Sin embargo, dados los antecedentes de Davies, cabe esperar una baja de varias semanas. Su regreso antes de diciembre sería más que sorprendente y es posible que no vuelva a jugar hasta después del parón invernal.

Sin duda, es un golpe para el Bayern. La baja llega en un momento inoportuno por varios motivos y, además, reaviva una pregunta delicada.

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Alphonso Davies estaba en plena forma y relegó a Nathaniel Brown

Desde el otoño, Davies había vuelto a rendir al máximo nivel con el Bayern. Solo unas semanas después de la llegada de Nathaniel Brown, el veloz ídolo de la afición demostró por qué está entre los jugadores mejor pagados del club. Davies relegó recientemente al fichaje en el lateral izquierdo y recuperó su puesto de titular .

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Además, antes del parón de selecciones convenció en partidos importantes contra el Arsenal y el Atlético de Madrid, así como durante algunos tramos ante el BVB, jugando una posición más adelantada en sustitución de Luis Diaz. Para el colombiano no se había fichado un suplente en verano, en parte porque se contaba con Davies, extremo izquierdo de formación . Y eso a pesar de que el regreso del colombiano probablemente tampoco se producirá el viernes contra el 1. FC Köln y de que él mismo había pedido un fichaje para aliviar su carga de trabajo.

En ausencia de Serge Gnabry (grave lesión en el muslo) e Ismael Saibari (rotura del ligamento de la sindesmosis) , que seguirán lesionados durante más tiempo, es muy posible que Brown tenga que ayudar en ataque, como ya hizo al comienzo de la temporada. Jamal Musiala está cerca de volver a la convocatoria, pero todavía no parece una opción para el once inicial. Así pues, probablemente Konrad Laimer o Josip Stanisic, cuyo rendimiento ha bajado últimamente, tengan que cubrir el puesto de lateral izquierdo.

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En teoría, Hiroki Ito también es una opción. El japonés, libre de lesiones por primera vez en mucho tiempo, solo ha disputado 115 minutos esta temporada, aunque a finales de octubre jugó los 90 minutos contra el 1. FC Magdeburg, de segunda división, en la Copa de Alemania. Eso sí, como defensa central. Está claro que ya no es una opción seria en los planes del entrenador Vincent Kompany.

Davies se mostró muy frustrado tras ser sustituido el fin de semana. Después de sufrir una rotura de un fascículo muscular en el tramo final de la pasada temporada, incluso había dosificado sus esfuerzos en el Mundial disputado en su país natal y solo había jugado 16 minutos, lo que provocó numerosas críticas entre los aficionados canadienses. Está «un poco frustrado y enfadado», dijo Davies a la cadena deportiva canadiense OneSoccer. «No es divertido» sufrir lesiones en el muslo una y otra vez. «Perdí los nervios en el vestuario, no sabía qué estaba pasando», explicó Davies, quien confesó que también rompió algunas papeleras.

Getty Images

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Un largo historial médico: las lesiones musculares de Alphonso Davies no son casualidad

Una reacción que no sorprende al repasar el extenso historial médico de Davies. Esta es ya su cuarta rotura de fibras musculares desde diciembre de 2024. Desde su llegada a Múnich en enero de 2019 se ha perdido nada menos que 129 partidos. Solo desde su lucrativa renovación de contrato a principios de 2025 ha acumulado más días de baja que algunos futbolistas en toda su carrera profesional, empezando por la lesión más grave de su trayectoria hasta la fecha:

Del 24 de marzo al 8 de diciembre de 2025: rotura del ligamento cruzado (incluido el tiempo necesario para recuperar el ritmo de entrenamiento)

Del 4 al 15 de enero de 2026: enfermedad

Del 22 de febrero al 9 de marzo de 2026: rotura de fibras musculares

Del 11 de marzo al 2 de abril de 2026: lesión en el muslo

Del 7 de mayo al 11 de junio de 2026: lesión muscular

Desde el 15 de noviembre de 2026: rotura de fibras musculares

Llama especialmente la atención que Davies haya sufrido problemas musculares una y otra vez desde su lesión del ligamento cruzado, que también sufrió con la selección, que la federación no diagnosticó inicialmente y que desembocó en un agrio enfrentamiento con el Bayern . No es ni mucho menos algo infrecuente en el fútbol profesional. Un estudio publicado en el American Journal of Sports Medicine muestra que casi uno de cada tres profesionales sufre ese «fenómeno» durante el primer año tras su regreso. Según el estudio, cuando ha sido necesaria una operación para reconstruir el ligamento cruzado, el riesgo se multiplica por más de 2,5 respecto al de los jugadores que no han sufrido esa lesión.

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En cifras: alrededor del 32,5 % sufre al menos una lesión muscular en los primeros doce meses tras su regreso, frente a aproximadamente el 12,5 % del grupo de comparación sano. Sin embargo, las dos primeras roturas de fibras musculares de Davies se produjeron unos meses antes de la rotura del ligamento cruzado.

A Davies también le preocupa que las molestias aparezcan una y otra vez en la misma zona. Haber sufrido cuatro lesiones en la parte posterior del muslo «es algo con lo que hay que tener mucho cuidado. Si sufres la misma lesión una y otra vez, en algún momento algo podría ceder, y entonces estaríamos hablando de una operación. Es algo que me da miedo. Es realmente duro», afirmó.

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Además, tanto Davies como el entrenador Jesse Marsch revelaron a OneSoccer que el jugador ya había sentido antes del partido «un poco de dolor hacia la rodilla, es decir, en la parte inferior de los músculos de la zona posterior del muslo». El equipo médico no le restó importancia e incluso solicitó una resonancia magnética, que no mostró ninguna anomalía. «Indicó que no había ningún problema. Así que dije: vale».

Davies quiere hacer todo lo posible por «mantener una actitud positiva», centrarse en su «recuperación e intentar volver lo antes posible y de la forma más segura».

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¿Alphonso Davies ya no es intransferible? El dilema del Bayern

Con todo, vuelve a plantearse la pregunta de si el Bayern acertó al ampliar su contrato hasta 2030. Tras unas negociaciones extremadamente largas, la directiva encabezada por el director deportivo Max Eberl acabó concediéndole un salario base que, según las informaciones, asciende a 15 millones de euros y que supuestamente puede aumentar de forma considerable con las primas. A ello se sumó una cuantiosa prima de fichaje de unos 20 millones de euros.

En ese proceso, el Bayern también tomó precauciones. Según Sport Bild , el club sigue pagando íntegramente el salario de Davies durante tres o cuatro meses si está de baja por lesión, mientras que, por ejemplo, en el caso de Jamal Musiala ese periodo es de seis meses . En realidad, el Bayern, como cualquier otro empleador, solo está obligado a garantizar el pago del salario durante seis semanas en caso de enfermedad. A partir de la séptima semana se hace cargo el seguro médico público en Alemania, aunque el importe máximo está limitado a 5.812,50 euros brutos al mes.

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Sin embargo, dado su elevado salario, ya en primavera circularon rumores, de los que informó, entre otros, kicker, según los cuales Davies ya no era intransferible . Este nuevo contratiempo alimenta las dudas sobre si Davies podrá dejar atrás su condición de lesionado habitual y si al Bayern no le convendría más separarse de él. Sobre todo cuando ya cuenta con una alternativa de primer nivel en Brown, que también es internacional alemán. Por otra parte, difícilmente habría un club dispuesto a ofrecer un salario tan elevado a un lateral izquierdo con semejante historial de lesiones.

Todo un dilema para el Bayern. Al menos queda la esperanza razonable de que Davies recupere pronto su nivel cuando vuelva y de que ya no sea necesario responder a la pregunta sobre su venta. Para entonces, Davies habrá dejado por fin atrás el complicado año posterior a su lesión del ligamento cruzado.

Getty Images

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Alphonso Davies: estadísticas y datos de rendimiento con el Bayern

Estadística Temporada 2026/27 Total Partidos 15 264 Goles 3 18 Asistencias 5 45 Partidos perdidos 0 (por ahora) 129