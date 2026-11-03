¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Villarreal CF v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Traducido por

Doué iguala a Benzema y se acerca al trono de Mbappé en la Champions League

Villarreal vs Paris Saint-Germain
Villarreal
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones
D. Doue
K. Benzema
K. Mbappe
España
Francia

El talento de París irrumpe en la historia de Francia

Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable

Désiré Doué continuó afianzando su lugar entre los principales talentos franceses en la Liga de Campeones de Europa, después de lograr un hito destacado durante el duelo entre el Paris Saint-Germain y el Villarreal, este martes por la noche, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa, situándose así junto a uno de los delanteros más destacados de la historia del fútbol francés.

Doué anotó uno de los cuatro goles del Paris en la primera parte, elevando su cuenta a 13 goles en la Liga de Campeones antes de cumplir los 22 años, igualando el registro de su compatriota Karim Benzema.

Según las estadísticas de Stats du Foot, Doué es el segundo jugador en la lista de los futbolistas franceses con más goles en la historia de la competición continental en esta categoría de edad, por detrás de Kylian Mbappé, autor de 21 goles.

La misma fuente confirmó también que la estrella francesa es el icono de la victoria en el Paris Saint-Germain, señalando que el equipo del técnico Luis Enrique no pierde cuando marca Doué, y aclaró: "Doué ha marcado en 30 partidos oficiales con el Paris Saint-Germain, todos ganados por el equipo, sin empate ni derrota".

Próximos partidos
PSG

PSG

Ligue 1

07 nov 2026

TRO

TRO

VIL

VIL

Primera División

08 nov 2026

GET

GET

El póquer del Paris llegó en un tiempo récord (16 minutos y dos segundos), con tantos de Vitinha, Doué, Mayulu y Ruiz.

Lee también: Vídeo: póquer en tiempo récord, el Paris destroza el récord histórico del Real Madrid

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google