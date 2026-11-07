El Atlético de Madrid recibe a su rival, el Barcelona, la noche del domingo en el estadio Metropolitano, en el duelo estelar de la jornada 12 de LaLiga.

El diario Sport señaló que el enfrentamiento entre el Barça y los rojiblancos pondrá a prueba la eficacia goleadora del equipo catalán frente a la solidez defensiva que el Atleti ha recuperado esta temporada.

El Barcelona se ha convertido en una auténtica máquina goleadora bajo la dirección del técnico Hansi Flick, alcanzando los 60 goles en apenas 15 partidos, con una media de 4 goles por encuentro.

Sin embargo, el equipo catalán encaja de media 1,2 goles por partido. Y, efectivamente, la ecuación parece clara sobre el papel: 4 goles marcados frente a 1,2 goles recibidos.

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Pero el asunto se vuelve más preocupante si nos fijamos en los dos partidos más importantes que el Barcelona ha disputado esta temporada, ante el Paris Saint-Germain (2-4) y el Real Madrid (1-2), pues el equipo solo marcó 3 goles, mientras que su portería recibió 6 goles.

En cambio, el equipo del técnico Diego Simeone ofrece un arranque de temporada destacado, ya que la solidez defensiva se ha convertido en el rasgo más característico del conjunto.

Una vez más, y tras disputarse 11 jornadas de LaLiga, los jugadores del Atlético de Madrid poseen los mejores números defensivos de toda la competición y, por supuesto, superan al Barcelona en este apartado.

La portería del Atlético de Madrid solo ha recibido 8 goles durante las 11 primeras jornadas de la competición, con una media de 0,73 goles por partido. Además, el equipo ha logrado mantener su portería a cero en 6 partidos. El Barcelona, por su parte, ha encajado 12 goles y ha dejado la portería a cero en 4 partidos.

La comparación cobra aún mayor valor si tenemos en cuenta que ambos equipos están firmando un inicio de competición muy competitivo.

El Barcelona encabeza la clasificación con 30 puntos, mientras que el Atlético de Madrid ocupa la segunda posición con 28 puntos.

La solidez del Atlético de Madrid

No obstante, ambos equipos representan dos polos opuestos, aunque el Atlético tampoco sufre en ataque, pues ha marcado 22 goles, lo que lo convierte en el tercer conjunto más goleador de la competición.

El propio Simeone afirmó que su equipo todavía está en construcción. El primer paso que permite al Atlético competir con los dos gigantes españoles es contar con una gran solidez defensiva, la virtud por la que el equipo destacó durante sus etapas doradas en las que conquistó títulos.

Y si el equipo continúa por este camino, los jugadores del Atlético podrían convertirse en candidatos a pelear por el título de LaLiga.

La continuidad será su mayor reto y, aunque no han conseguido mantenerla desde hace años, la profundidad de su plantilla mejora de manera constante, especialmente a nivel de la línea defensiva.

Uno de los puntos clave radica en la variedad de características de los jugadores disponibles para Simeone. Marc Pubill, Cristian Romero, Dávid Hancko, Álex Grimaldo y Marcos Llorente representan 5 opciones de características muy distintas, pero con la capacidad de ocupar más de una posición, y además son muy parecidos en su estilo.

El fichaje de Cuti Romero ha elevado el techo del rendimiento defensivo y ha devuelto esta faceta del juego del Atlético al nivel de la élite.

La posesión del balón del Barcelona

En el otro lado de la ecuación aparece el Barcelona. El equipo del técnico Hansi Flick mantiene un estilo que se apoya en mayor medida en imponer el control con el balón, con una línea defensiva que en algunos momentos asume grandes riesgos para mantener la presión adelantada. El resultado es un equipo con unas capacidades ofensivas enormes.

En el centro del campo del Barcelona ocurre lo mismo que en la defensa del Atlético, con una multitud de opciones y la capacidad de ocupar más de una posición. Están Rodri, Pedri, Frenkie de Jong, Gavi, Bernal, Fermín López y Dani Olmo, para competir por solo 3 posiciones.

La media de posesión del balón del Barcelona es del 70,2%, es decir, cerca de un 10% más que el Villarreal, su rival más próximo en este apartado. El Atlético, por su parte, ocupa la tercera posición con un 58%.

Puntos débiles

Pero las cosas no son tan perfectas como parecen. El Atlético de Madrid y el Barcelona sufren algunos problemas en todas las posiciones, especialmente en la línea defensiva.

El equipo de Flick dispone de muchas menos opciones defensivas en comparación con el Atlético, y además padece la maldición de las lesiones. La línea defensiva adelantada que emplea el técnico alemán impone una mayor carga sobre sus jugadores.

En este momento están de baja por lesión Eric García, Christensen y Koundé, mientras que Gerard Martín sufre problemas físicos. Esto se ha convertido en un patrón recurrente durante las tres temporadas que el técnico alemán ha pasado al frente del Barcelona.

Por otro lado, el Atlético cuenta en la posición de central con un suplente cuyo nivel es muy inferior al de los jugadores titulares. Además, Romero es muy propenso a las lesiones y, si a este problema le sumamos la necesidad de realizar rotaciones entre los jugadores para evitar su desgaste, aparece el nombre del jugador que inquieta a la afición del Atlético cada vez que salta al terreno de juego: Robin Le Normand.

El defensa internacional español ha provocado que su equipo reciba 3 goles esta temporada, tras perder el balón dentro del área de su propio equipo, y ello ante el Bayern de Múnich, el Villarreal y el Alavés.

Es, además, el único jugador de la línea defensiva que no ha conseguido mantener la portería a cero cuando ha participado como titular.

En el enfrentamiento entre Flick y Simeone, que ya se ha repetido 10 veces desde la llegada del técnico alemán al Barcelona, se pueden extraer dos conclusiones en lo que respecta al apartado defensivo: el Barcelona solo ha logrado mantener la portería a cero en dos ocasiones, y el Atlético solo ha conseguido una victoria sobre el equipo catalán, cuando recibió un gol durante el partido.