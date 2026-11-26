Cómo ver el Southampton vs Middlesbrough con una VPN

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Previa del partido

Championship - Jornada 18 27 nov 2026 - 15:00 St. Mary's Stadium

El Southampton recibe al Middlesbrough en el estadio St. Mary's en un partido de la Championship que enfrenta al sexto clasificado con el líder.

El equipo de Tonda Eckert llega tras dos partidos sin perder. Empató 1-1 con el Sheffield United el martes por la noche, tres días después de vencer 2-0 al Derby County.

Ese resultado mantuvo al Southampton entre los seis primeros, pero el equipo no ha sido regular. La derrota por 1-0 ante el Preston North End a principios de mes y el empate 1-1 con el West Bromwich Albion muestran lo ajustados que han sido sus partidos.

El Middlesbrough llega como líder de la liga bajo la dirección de Kim Hellberg. El martes venció 2-1 al Swansea City, después de imponerse 2-0 al Bristol City el sábado.

El equipo de Hellberg solo ha perdido una vez en sus últimos cinco partidos, por 2-0 ante el Wrexham. También dejó su portería a cero frente al Charlton Athletic y el Bristol City en esa racha.

Los dos equipos empataron 1-1 en St. Mary's en septiembre de 2025, pero el Middlesbrough ganó 4-0 en el Riverside en enero. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la hora de inicio, el canal de televisión y la retransmisión en directo.

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