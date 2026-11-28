Cómo ver el Real Sociedad-Sevilla con una VPN
¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede resultarte útil.
Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar
- VPN segura y de alta velocidad
- Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito.
- Protege hasta 10 dispositivos a la vez
- Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo
- Dirección IP dedicada
- Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad
- Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
- Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.
- Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
- Accede al operador oficial. Visita la página web o abre la aplicación de streaming oficial del operador deportivo que tiene los derechos de emisión.
- Inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.
DAZN
✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.
✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.
✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.
Orange TV
✅ Es el único operador de telecomunicaciones, aparte de Movistar, que ha llegado a un acuerdo para emitir el 100% de los partidos de LaLiga cada fin de semana.
✅ Sus tarifas de fútbol no solo incluyen la liga nacional, sino que siempre integran la UEFA Champions League y la Europa League sin coste adicional.
✅ Proporciona un decodificador 4K basado en Android TV, lo que te permite instalar otras aplicaciones de streaming y centralizar todo tu entretenimiento en la televisión.
Movistar
✅ Ofrece todos los partidos de la temporada (emite 5 encuentros exclusivos por jornada en sus propios canales y los otros 5 integrando la señal de DAZN directamente en su decodificador).
✅ Es el único operador que tiene los derechos exclusivos absolutos de 3 jornadas completas por temporada en las que DAZN no emite ningún partido.
✅ Permite agrupar en una sola factura y decodificador LaLiga, la Champions League, la Premier League y el resto de servicios de telecomunicaciones del hogar.
DAZN
✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.
✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.
✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.
Orange TV
✅ Es el único operador de telecomunicaciones, aparte de Movistar, que ha llegado a un acuerdo para emitir el 100% de los partidos de LaLiga cada fin de semana.
✅ Sus tarifas de fútbol no solo incluyen la liga nacional, sino que siempre integran la UEFA Champions League y la Europa League sin coste adicional.
✅ Proporciona un decodificador 4K basado en Android TV, lo que te permite instalar otras aplicaciones de streaming y centralizar todo tu entretenimiento en la televisión.
Movistar
✅ Ofrece todos los partidos de la temporada (emite 5 encuentros exclusivos por jornada en sus propios canales y los otros 5 integrando la señal de DAZN directamente en su decodificador).
✅ Es el único operador que tiene los derechos exclusivos absolutos de 3 jornadas completas por temporada en las que DAZN no emite ningún partido.
✅ Permite agrupar en una sola factura y decodificador LaLiga, la Champions League, la Premier League y el resto de servicios de telecomunicaciones del hogar.
DAZN
✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.
✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.
✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.
Previa del partido
La Real Sociedad recibe al Sevilla en el Reale Arena de San Sebastián en un partido de LaLiga entre dos equipos separados por dos puestos en la clasificación.
El equipo local llega en una mala racha. El conjunto de Pellegrino Matarazzo perdió 2-1 ante el Crystal Palace en la Europa League el jueves después de adelantarse gracias a Mamadou Sarr. La expulsión de Jon Martin cambió el rumbo del partido.
Antes había caído 3-2 en Liga en el campo del Racing de Santander. La Real Sociedad ha perdido tres de sus últimos cinco partidos y buscará un buen resultado en casa para enderezar el rumbo.
El Sevilla llega invicto en sus dos últimos partidos de Liga. El equipo de Luis Garcia empató 1-1 con el Real Betis en el derbi gracias a un gol en el tiempo añadido del canterano Kike Salas, que rescató un punto.
Fue el mejor equipo durante buena parte de aquel partido y generó numerosas ocasiones. La incógnita es si podrá mantener esa ambición ofensiva en San Sebastián.
La Real Sociedad ocupa la quinta posición y el Sevilla, la séptima, por lo que el resultado importa en la lucha por los puestos europeos.
Aquí tienes cómo seguir el partido, además de las novedades de los equipos y su estado de forma antes del encuentro.
A continuación se indican los canales de televisión y las opciones de streaming para ver el Real Sociedad-Sevilla. Utiliza el enlace para verlo en directo si está disponible en tu región.