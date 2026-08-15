Dominio absoluto: Mourinho impone su ley en el Real Madrid

El técnico portugués José Mourinho impone su control absoluto sobre todos los detalles deportivos del Real Madrid, hasta el punto de convertirse en la primera voz de decisión en la política de fichajes, la gestión de la cantera e incluso los pormenores de las sesiones de entrenamiento, confirmando que todo en el club pasa por él desde su regreso al mando técnico.

Los detalles se remontan, según el diario español "As", al pasado mes de mayo, al final de la temporada, cuando José Mourinho era el candidato con más opciones para asumir el banquillo del Real Madrid, en un momento en el que Álvaro Arbeloa todavía seguía presente.

Las conversaciones comenzaron entonces sin prisas antes de adquirir un carácter oficial más adelante, y el técnico portugués planteó en esa fase inicial dos peticiones fundamentales: tener voz en la política de fichajes y que se respetara la jerarquía dentro de la estructura deportiva, algo que se ha reflejado con claridad en ambos aspectos, de modo que el resumen, tres meses después de aquellos inicios, es que todo pasa realmente por Mourinho.

Este es el mecanismo de trabajo esencial del entrenador desde sus primeros días tras su regreso, ya que Mourinho escucha, consulta, compara y confía en las personas que le rodean.

El círculo cercano de Mourinho ha sido escogido con sumo cuidado, desde sus habituales asistentes hasta sus propias incorporaciones, como la nueva versión de Sami Khedira, sobre quien el diario recogió unas palabras de sus fuentes acerca del jugador alemán: "Ha vuelto como líder".

Pese a ello, la decisión ejecutiva final queda en manos de Mourinho, algo que todos perciben con claridad en el día a día dentro del entorno de la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

La gestión de Mourinho destaca por apoyarse en el acercamiento a todos como herramienta principal en la actualidad, dejando clara la jerarquía de forma estricta.

El técnico delega tareas, pero en menor proporción que otros entrenadores, no por falta de confianza, sino por su deseo de mantener todo bajo control y evitar cualquier situación que pueda provocar inestabilidad.

La huella del entrenador ha ido más allá de establecer una serie de normas con las que ha instaurado un nuevo sistema centrado en la alimentación, la recuperación de las lesiones, la puntualidad y las comidas en grupo para reforzar el espíritu de equipo, extendiéndose su gestión a detalles aún más profundos.

Los despachos administrativos fueron testigos del envío por parte del técnico de un informe deportivo a finales del mes de mayo en el que detallaba el tipo de jugadores que deseaba fichar, centrándose en las características técnicas en lugar de proponer nombres concretos.

El equipo se ha conformado sobre el principio de disponer de alternativas en todas las posiciones y, aunque no cerrar el fichaje de Rodri supuso un revés, el entrenador valora el esfuerzo realizado por la dirección.

La influencia de Mourinho quedó patente cuando intervino en varias decisiones y fue escuchado, como la renovación del contrato de Vinicius y la permanencia de Thiago Pitarch en el equipo.

El técnico portugués tiene voz en los despachos administrativos tal como había pedido, aunque la decisión final llega lógicamente desde la dirección superior para aplicar la jerarquía en ambas direcciones.

El control del entrenador se extiende también a la Academia, hasta el punto de que la frase "vamos a ver qué dice Mourinho" se ha convertido en una expresión recurrente entre los jóvenes jugadores que reciben sus oportunidades en la actualidad.

El técnico portugués escoge exactamente al jugador que quiere tener consigo, basándose en su propio estudio y en los informes que le llegan, pues no pide un tipo determinado de jugadores solo para completar las sesiones de entrenamiento o las listas, sino que pide a un jugador concreto, sobre todo después de haber pasado la mitad del verano trabajando con estos jóvenes talentos.

Los entrenamientos presentan una gran intensidad, y entre todos se repite la expresión: "Mucho trabajo duro".

Las dobles sesiones de entrenamiento se han convertido en la seña de identidad principal, y todas se desarrollan bajo la supervisión del italiano Antonio Pintus, como es habitual, además de Antonio Díaz, el preparador físico que llegó acompañando a Mourinho.

La huella del entrenador Mourinho se aprecia en la continuidad del trabajo con el preparador físico italiano, mientras que Yubis no continuó, ya que Nuno Santos es el nuevo entrenador de porteros.

Pintus y Díaz convierten el trabajo diario en un campamento de entrenamiento que agota las energías del equipo y, pese al claro énfasis en el aspecto físico en la actualidad, el trabajo táctico también está presente, de modo que estos primeros meses reflejan la forma del nuevo Real Madrid, en el que casi todo pasa por Mourinho.