Doble golpe para Iraola: dos jugadores del Liverpool cerca de marcharse

El Liverpool se prepara para la salida de dos de sus jugadores más destacados durante el actual mercado de fichajes de verano, con Curtis Jones cada vez más cerca de fichar por el Inter de Milán, mientras avanzan las negociaciones del Tottenham Hotspur para incorporar al neerlandés Cody Gakpo.

La posible salida de este dúo se enmarca en un amplio proceso de reconstrucción de la plantilla del Liverpool bajo la dirección del entrenador Andoni Iraola, que busca remodelar el equipo antes del inicio de la nueva temporada.

Jones afronta el último año de su contrato con el Liverpool, en un momento en el que crece el interés del Tottenham por contratar a Gakpo, en paralelo a los movimientos del club inglés para hacerse con el extremo del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola.

Así, el Liverpool se encuentra ante una ecuación delicada, que consiste en obtener un buen rédito económico por la venta de jugadores, con la necesidad de no debilitar la plantilla del equipo ni dejarla con carencias de efectivos antes del comienzo de la temporada.

El Inter presiona para cerrar el fichaje de Jones

Fuentes conocedoras del mercado de fichajes informaron al sitio "CaughtOffside" de que el Inter de Milán ha situado a Curtis Jones al frente de sus prioridades, y cree posible cerrar la operación por cerca de 35 millones de euros.

El Liverpool esperaba obtener alrededor de 40 millones de euros por su jugador, pero la disposición de Jones a vivir una nueva experiencia en la liga italiana podría llevar las negociaciones hacia sus fases decisivas.

Las especulaciones sobre el futuro del centrocampista aumentaron en el último periodo, especialmente con su ausencia en algunos partidos del equipo, aunque los informes cercanos al Liverpool aclararon que su exclusión se debe a un problema en la zona de la cadera, además de a medidas relacionadas con la gestión de su puesta a punto física, y no con el objetivo de protegerlo de una lesión ante un posible traspaso.

Ante la llegada al último año de su contrato, el Liverpool podría encontrar en la venta de Jones este verano una oportunidad adecuada para evitar perderlo gratis al final de la próxima temporada, sobre todo con el claro interés del Inter de Milán.

Gakpo se acerca al Tottenham

Por otro lado, las negociaciones para el traspaso de Cody Gakpo al Tottenham Hotspur registran avances acelerados, ya que el extremo neerlandés ha alcanzado un acuerdo preliminar con el Tottenham sobre las condiciones personales, en un paso que podría allanar el camino para cerrar la operación.

El Liverpool se aferra a obtener más de 60 millones de libras esterlinas a cambio de desprenderse de Gakpo, mientras otras estimaciones apuntan a que el club valora al jugador en unos 70 millones de libras esterlinas.

La situación de Gakpo difiere de la de Jones, ya que el jugador está ligado a un contrato con el Liverpool hasta el año 2030, lo que otorga al club inglés una posición negociadora fuerte, y significa que no está obligado a aceptar su salida a menos que la oferta económica alcance el valor que este fija.

El futuro de Gakpo está directamente vinculado al plan del Liverpool para reforzar sus opciones ofensivas, especialmente en las bandas. El club sitúa a Bradley Barcola, extremo del Paris Saint-Germain, entre sus principales objetivos en el mercado de fichajes, después de haber alcanzado ya un acuerdo con el jugador sobre las condiciones personales, mientras que el club francés sigue aferrado a sus elevadas exigencias económicas.

El Liverpool ante una ecuación difícil

Aunque la venta de Jones y Gakpo podría representar una ganancia económica importante para el Liverpool, la dirección del club está obligada a tratar el asunto con cautela, ya que será necesario asegurar los recambios antes de permitir la salida del dúo.

La venta de Jones parece lógica desde el punto de vista económico, sobre todo porque su contrato finaliza el próximo verano, mientras que su valor actual podría alcanzar los 35 millones de euros, con un interés serio del Inter y el deseo del jugador de vivir una nueva experiencia en Italia.

En cuanto a Gakpo, la situación es completamente distinta, ya que su contrato se extiende hasta el año 2030 y, por tanto, el Liverpool no tiene ningún motivo para precipitarse en su venta, salvo que el Tottenham presente una oferta que iguale la valoración económica del club.

Al final, parece que la posible salida de Jones y Gakpo no representa un mero paso para reducir el número de jugadores u obtener un rédito económico, sino que se enmarca en un plan mayor para remodelar la plantilla del Liverpool, dando a Iraola margen para reconstruir el equipo conforme a su visión técnica antes del inicio de la nueva temporada.