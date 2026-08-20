La camiseta tiene un tono base violeta oscuro y llamativos detalles rojos y cuenta, en forma de marca de agua, con cuatro elementos de diseño no reconocibles a primera vista. Se trata de «momentos icónicos del club», según hizo saber el Bayern de Múnich en un comunicado de prensa.

Se pueden ver, si se mira con muchísimo detenimiento, las siluetas de Franz Beckenbauer, el penalti detenido por Oliver Kahn a Mauricio Pellegrino en el título de la Liga de Campeones de 2001 contra el Valencia CF, el libre directo de Patrik Andersson contra el Hamburgo SV para conquistar la Bundesliga en el último minuto ese mismo año, así como el gol decisivo de Arjen Robben en la victoria en el triunfo de la máxima competición continental de 2013 contra el Borussia Dortmund.

La nueva camiseta se estrenará el sábado en la Supercopa contra el Borussia Dortmund (20:30 horas).

La camiseta de la Liga de Campeones cuesta 100 euros sin estampado

Los muniqueses ya habían presentado hace tiempo la camiseta roja de local y la blanca de visitante, y también las habían usado en varios amistosos. Mientras que estas dos camisetas son lisas y de corte más tradicional, los muniqueses apostaron por una propuesta más experimental en la ahora presentada camiseta de la Liga de Campeones.

La temporada pasada, la camiseta para la máxima competición continental todavía era sencilla y de color negro. Mientras tanto, el precio no ha cambiado: para adultos, la camiseta sin estampado cuesta 100 euros, exactamente lo mismo que las otras dos camisetas de esta temporada.

Después de la Supercopa, los muniqueses arrancarán la nueva temporada de la Bundesliga el próximo viernes contra el VfB Stuttgart. El primer partido en la máxima competición continental será el 8, 9 o 10 de septiembre. Cuándo será exactamente y contra quién se jugará se decidirá en el sorteo del 27 de agosto.