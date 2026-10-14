El nivel del uruguayo Fede Valverde, jugador del Real Madrid, ha generado muchas preguntas en el club durante el período actual.

El diario "Marca" señaló que Valverde ha demostrado a lo largo de los años su capacidad para jugar en casi cualquier posición, pero el problema está en que no brilla igual en todas ellas.

Y en el Real Madrid ha vuelto la polémica sobre cuál es la mejor posición para aprovechar el talento de uno de los jugadores más determinantes del equipo. Su reciente actuación ante el Villarreal demostró una vez más que el lateral derecho es un puesto ideal para sacar partido a sus puntos fuertes.

Jude Bellingham se lo dijo con total franqueza después de que firmara dos jugadas que explican por qué es diferente: "Tío, eres increíble en todos los sentidos. Increíble en todo. Eres el mejor".

El elogio del inglés llega en un momento en el que reaparece una pregunta que siempre ha rodeado al uruguayo: ¿y si su mejor versión estuviera en el lateral derecho? Es un debate que Valverde intentó zanjar la temporada pasada.

Valverde dijo entonces: "No nací para jugar de lateral, y no me he entrenado para jugar en esa posición desde pequeño. No me siento cómodo, porque me faltan muchas cosas y cualidades, como el replegarme a defender".

Pero las cosas cambian cuando juega en la banda derecha, donde eso le permite desplegar todo su potencial. Allí se convierte en un jugador capaz de aportar profundidad, fuerza y arrancadas ofensivas y defensivas sin necesidad de tener el balón.

Es un futbolista capaz de cambiar el ritmo del partido con una conducción rápida desde atrás o con un pase preciso que encuentra un espacio invisible para la mayoría de los jugadores.

Valverde reabre un debate incómodo

Valverde no es un extremo ni un lateral clásico, y no necesita recurrir al regate o recibir el balón constantemente para marcar la diferencia.

Su mayor peligro aparece cuando encuentra espacio para arrancar, atacando los huecos y aprovechando sus condiciones físicas para llegar desde atrás. Tiene velocidad, capacidad de resistencia, disparos potentes y una habilidad excepcional para repetir sus intentos ofensivos.

En la banda derecha puede combinar todas esas cualidades y sorprender con sus desmarques en profundidad. Ahí fue donde hizo daño al Villarreal en el Bernabéu con dos grandes acciones. Una acabó en el gol de Diomande, y la otra, por la que recibió el elogio de Jude, dejó a Mbappé mano a mano con el portero.

Lo ocurrido es una de las razones por las que su presencia en la banda derecha es un valor añadido para el Real Madrid. Fede garantiza profundidad y equilibrio al equipo, porque puede sumarse al ataque, aparecer en posiciones de gol y después replegarse para ser un centrocampista más cuando el equipo pierde el balón. Sus movimientos permiten un planteamiento más ofensivo y alivian parte de la carga de sus compañeros en la banda.

Carlo Ancelotti fue uno de los primeros en explotar esta estrategia con regularidad. El técnico italiano colocó al jugador uruguayo en la línea de cal e incluso esperaba que marcara diez goles en la temporada desde esa posición.

Y aunque la idea parecía inalcanzable, el tiempo le dio la razón. Sus disparos de larga distancia y su capacidad para penetrar en el área lo convirtieron en una amenaza constante.

La receta secreta de Ancelotti

El Real Madrid de entonces encontró una fórmula exitosa. Valverde aportaba la fuerza física y el equilibrio, mientras los otros jugadores podían centrarse en tareas más creativas.

El uruguayo no necesitaba ser el eje de cada ataque para marcar la diferencia; le bastaba con aparecer en el momento adecuado, aprovechar los espacios o los huecos que dejaban sus compañeros para romper las defensas.

Por eso el lateral derecho sigue siendo una opción atractiva. En el último partido Valverde generó 3 ocasiones, completó 12 pases en el último tercio ofensivo, recuperó cuatro balones, interceptó dos y ganó cuatro de los cinco duelos individuales que disputó. Ningún jugador consiguió regatearle ni una sola vez.

Estas estadísticas reflejan su influencia en las dos fases del juego y acompañaron a una actuación en la que demostró una vez más que puede ser algo más que un extremo en determinadas situaciones.

Aun así, este debate resulta incómodo por varias razones. Primero, Valverde nunca ha escondido su incomodidad en el puesto de lateral derecho y su preferencia por jugar en el centro del campo.

Segundo, la planificación del equipo: el Real Madrid ya cuenta con dos laterales derechos, uno que llegó este verano y otro el verano pasado, por lo que utilizar al uruguayo en esa posición generaría dudas sobre la gestión del club.

Tercero, el coste de devolver a Valverde al centro del campo o a la mediapunta: para hacerlo, Mourinho tendría que encontrarle sitio a costa de un jugador ofensivo titular. Diomande o Arda Güler son alternativas que podrían perder minutos si Valverde se mueve más adelante. Es un dilema táctico, en el que cada solución exige sacrificar algo, lo que explica por qué, a pesar de las preferencias del uruguayo, su posición sigue siendo un asunto complicado para el Real Madrid.

No es así para Mourinho, que considera a Fede lateral solo como solución de emergencia.