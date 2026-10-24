Max Eberl, director deportivo del Bayern de Múnich, afirmó que el club hará mayores esfuerzos para proteger a su entrenador Vincent Kompany del exceso de trabajo, durante la rueda de prensa de este sábado, antes del duelo de mañana ante el Friburgo en la Bundesliga.

Informes de prensa alemanes habían señalado que la costumbre del técnico belga de trabajar durante largas horas, y la escasez de sueño, podrían haber contribuido al problema de salud que sufrió recientemente, y que lo apartará del equipo durante semanas, según las declaraciones de Eberl.

En respuesta a una pregunta que planteaba: «¿Debería el Bayern haber intervenido antes para evitar que Kompany se agotara de forma excesiva?», Eberl declaró: «Por supuesto, la gente puede intentar buscar a alguien a quien culpar, pero la verdad es que protegemos a nuestro entrenador tanto como podemos. Cuando el entrenador dice que se siente preparado para asumir sus funciones, no podemos conocer con exactitud cómo se siente realmente, y no podemos simplemente decirle que no le permitiremos hacerlo».

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Y añadió: «Ya lo mantuvimos apartado del trabajo durante dos días, antes del partido ante el Arsenal, porque sabíamos que tenía un virus. Pero se recuperó bien y se sentía bien, y en ese punto se vuelve difícil decirle que no se le permite asumir sus funciones».

Y prosiguió: «Tiene su propia opinión, y está en su derecho de expresarla. Quería participar en el partido, y todo parecía estar bien, y se sentía bien. Hay cierta responsabilidad personal en reconocer el momento en el que uno debe decir: no quiero continuar con esto, ya no soy capaz de seguir. Y creo que Vinnie es una personalidad excepcional y asombrosamente trabajadora... Quizá nuestra sociedad haya perdido algo en este sentido, pero todavía hay personas como él que simplemente dicen: quiero sacar las cosas adelante, quiero trabajar».

«Las señales del cuerpo»

Eberl citó una frase sobre la necesidad de prestar atención a las señales del cuerpo, diciendo: «Hay también una frase estupenda: si no escuchas las señales más débiles que envía tu cuerpo, al final tu cuerpo gritará. Y eso es lo que ocurrió, por desgracia, y todos debemos respetarlo».

El director deportivo del Bayern pidió que se conceda a todos los implicados el tiempo necesario para gestionar la situación, asegurando que el club responderá a las preguntas que pueda y tratará de aclarar en la medida de lo posible los asuntos que no estén claros.

Y agregó: «Vinnie dispondrá del tiempo que necesite, y haremos mayores esfuerzos que antes para protegerlo de sí mismo, por así decirlo».

Y consideró que lo mejor que el equipo puede ofrecer a su entrenador, por el momento, es dar una buena imagen ante el Friburgo y lograr un resultado positivo.



