Díaz lleva al Bayern de Múnich a imponerse al Real Madrid en el Mundial

El Bayern de Múnich amplió su récord goleador en Copas del Mundo: ya suma 83 tantos, uno más que el Real Madrid, tras el gol de Luis Díaz en la victoria de Colombia 3-1 sobre Uzbekistán este jueves.

Con este tanto, los jugadores del Bayern elevaron a 83 su cuenta histórica en el torneo, superando los 82 del Real Madrid, según «stats foot».

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Colombia se adelantó con gol de Daniel Muñoz (40’), Uzbekistán igualó por medio de Abbasbek Fayzulaev (60’).

Díaz, estrella del equipo bávaro, devolvió la ventaja a los latinoamericanos en el 65, y Jaminton Campaz completó la goleada en el 90+9.

Con este triunfo, Colombia lidera el Grupo 11 con 3 puntos, dos más que Portugal y la República Democrática del Congo, que empataron 1-1, mientras que Uzbekistán aún no suma.



