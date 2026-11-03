Lamine Yamal se prepara para afrontar un nuevo reto en la Liga de Campeones, pero esta vez no se trata de competir por un título ni de liderar al Barcelona hacia una nueva victoria, sino de arrebatar un récord histórico a una de las grandes estrellas de su generación, Kylian Mbappé.

El diario español "Marca" escogió un título llamativo para su reportaje sobre esta persecución, al afirmar:"Lamine quiere birlárselo a Mbappé", en alusión al deseo de la joven estrella de apoderarse del récord que actualmente comparte con el delantero francés, después de quedar a tan solo un gol de encabezar en solitario la lista de los máximos goleadores en la historia de la Liga de Campeones antes de cumplir los veinte años.

Yamal y Mbappé poseen 13 goles cada uno en la Liga de Campeones antes de cumplir los veinte años, después de que la estrella del Barcelona lograra igualar el registro del francés con su gol en el duelo ante el Paris Saint-Germain la semana pasada.

Yamal tiene ahora la oportunidad de superar a Mbappé durante el próximo partido del Barcelona frente al Aston Villa, y su oportunidad no se detendrá en este encuentro, ya que no cumplirá los veinte años hasta el 17 de julio de 2027, lo que le concede el resto de la temporada para seguir aumentando su cuenta goleadora y quedarse en solitario con el récord.

El noruego Erling Haaland ocupa el siguiente puesto con 10 goles, mientras que Jude Bellingham, Patrick Kluivert, Karim Benzema y Raúl González empatan a 6 goles cada uno antes de cumplir los veinte.

La persecución adquiere una importancia adicional si se tiene en cuenta que Yamal y Mbappé fueron protagonistas de otra competición durante los últimos días, después de que rivalizaran por el Balón de Oro, que finalmente se llevó Harry Kane.

Y ahora, la pugna entre las dos estrellas se renueva en la Liga de Campeones, pero esta vez a través de un récord histórico ligado a lo que cada uno logró a una edad temprana, tras quedar Yamal a las puertas de superar uno de los logros europeos más destacados de Mbappé.

El extremo del Barcelona llega al duelo tras brillar en la gran victoria sobre el Alavés por 6-1, en la que marcó dos goles y asistió a su compañero Fermín, participando en tres goles durante el partido.

Fue la quinta vez esta temporada en la que Yamal participa en tres goles en un mismo partido, pese a que las competiciones aún no han cumplido tres meses.

Según las cifras aportadas por "Marca", el jugador alcanzó un registro de 12 goles y 11 asistencias esta temporada, confirmando su nivel excepcional, mientras las miradas se dirigen a su próxima aparición en la Liga de Campeones, donde le espera un gol para romper el empate con Mbappé y quedarse en solitario al frente de los máximos goleadores históricos de la competición en categoría sub-20.