Denis y la promesa perdida: ¿sorprenderá a la afición saudí con una identidad diferente?

Georgios Donis llegó al mando de la selección de Arabia Saudí sabiendo muy bien que la afición no espera solo una mejora en los resultados, sino que busca una nueva imagen del combinado saudí que le devuelva la sensación de que la selección va por el buen camino. El técnico griego había hablado de su deseo de presentar una selección con una identidad ofensiva clara, tras un largo periodo en el que el carácter defensivo predominó en la manera de jugar de Arabia Saudí.

Sin embargo, la promesa que trajo consigo el inicio de la etapa de Donis no encontró el camino hacia el terreno de juego de la forma que esperaba la afición, sobre todo porque la selección saudí no ofreció durante la Copa del Mundo el nivel ofensivo esperado, y siguió mostrando una imagen cercana a la que solía tener en etapas anteriores con Roberto Mancini y Hervé Renard, sin un gran cambio en la forma del equipo ni en su manera de afrontar los partidos.

Y con la entrada de Arabia Saudí en la competición de la Copa del Golfo, Donis podría encontrar una oportunidad diferente para volver a presentar sus ideas, especialmente porque la naturaleza del torneo, el nivel de los rivales y las diferencias técnicas en comparación con la Copa del Mundo le conceden un mayor margen para probar un estilo más atrevido, y quizá cumplir la promesa que hasta ahora no se ha materializado.

Una promesa ofensiva que aún no aparece

Estaba claro desde el inicio de la misión de Donis que el técnico quería dotar a la selección saudí de una personalidad más ofensiva, pero la aplicación de estas ideas chocó con una realidad difícil, sobre todo por lo corto del periodo previo a la Copa del Mundo, la presión de los resultados y la necesidad del equipo de afrontar partidos del más alto nivel ante selecciones de gran calidad.

Por ello no era fácil que la selección se transformara de repente en un equipo ofensivo diferente en un periodo corto, especialmente porque Arabia Saudí se había acostumbrado durante los últimos años a planteamientos más conservadores, apoyándose en la organización defensiva y en reducir los espacios ante los rivales antes de pensar en arriesgar en ataque.

Pero el problema es que la afición esperaba ver señales claras de cambio, algo que no apareció de la forma requerida durante la Copa del Mundo, con lo que quedó aplazada la respuesta a la pregunta más importante: ¿puede realmente Donis construir una selección ofensiva con una personalidad diferente?

La Copa del Golfo: una oportunidad fuera de los cálculos difíciles

La Copa del Golfo podría ser completamente distinta de la Copa del Mundo en cuanto a la naturaleza de la competición y las condiciones técnicas, lo que le concede a Donis una oportunidad para introducir algunos cambios que quizá no pudo aplicar con la misma audacia en los partidos del Mundial.

Las diferencias existentes entre las selecciones del Golfo podrían permitirle a Arabia Saudí mantener la posesión durante periodos más largos y avanzar con un mayor número de jugadores, además de brindarle al técnico un mayor margen para probar soluciones ofensivas diferentes en lugar de centrarse todo el tiempo en cómo frenar al rival.

Y aquí el torneo puede convertirse en un escenario adecuado para aplicar las ideas de las que habló Donis, especialmente si decide aumentar el número de jugadores en el tercio ofensivo, presionar más tras la pérdida del balón e intentar recuperar la posesión en zonas adelantadas en lugar de esperar al rival en las zonas defensivas.

Donis, ante la oportunidad de recuperar la confianza

La afición saudí no necesita solo escuchar nuevas promesas, sino que quiere ver la traducción de estas ideas dentro del campo. Por ello, la Copa del Golfo representa una verdadera oportunidad para que Donis ofrezca una respuesta práctica a las críticas que ha recibido la selección durante el último periodo.

Que Arabia Saudí muestre una imagen ofensiva, con un mejor movimiento entre líneas y una mayor capacidad para generar ocasiones y llegar a la portería rival, podría cambiar muchas de las impresiones sobre la etapa actual, aunque el torneo sea menos fuerte que la Copa del Mundo.

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En contrapartida, la continuidad de la misma imagen sin una evolución clara devolvería los interrogantes sobre la capacidad del técnico para aplicar sus ideas, especialmente porque la afición asumirá la Copa del Golfo como una oportunidad en la que se suponía que la selección debía mostrarse de forma más atrevida, en vista de las diferentes condiciones y diferencias en comparación con los partidos de nivel mundial.

La promesa perdida: ¿empieza en el Golfo?

Donis está ahora ante la oportunidad de recuperar la promesa que no se cumplió en su primera aparición con Arabia Saudí. Lo que se le exige no será solo ganar los partidos, sino que la selección se muestre con una personalidad diferente que le haga sentir a la afición que hay un verdadero inicio de una nueva etapa.

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Y la Copa del Golfo podría ser el espacio que el técnico necesita para llevar sus ideas ofensivas a la realidad, especialmente porque la naturaleza del torneo permite un mayor riesgo y probar soluciones que podrían ser más difíciles ante selecciones del tamaño de España y Uruguay.

Y si Donis logra aprovechar esta oportunidad y presenta a un combinado saudí más atrevido, organizado y peligroso frente a la portería, quizá empiecen realmente a dibujarse los rasgos de una nueva era para la selección saudí, y la vieja promesa se convierta en el inicio de una realidad diferente, en lugar de seguir siendo una mera declaración que no encontró el camino hacia el terreno de juego.