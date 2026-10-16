Dembélé pide vacaciones hasta marzo y Enrique responde: ¡Él es el presidente!

El español Luis Enrique, director técnico del Paris Saint-Germain, respondió a las declaraciones de su estrella francesa Ousmane Dembélé, quien bromeó con su entrenador sobre su deseo de conseguir días de descanso adicionales, tras la victoria por 4-2 sobre el Manchester City en la Champions League.

Dembélé había hecho unas declaraciones divertidas después del partido, en las que señaló que disfruta jugando los encuentros de la Champions League los martes y los miércoles, especialmente cuando regresa de vacaciones, antes de bromear con Enrique sobre su deseo de extender los periodos de descanso hasta el próximo mes de marzo.

El jugador francés dijo: "Fue un buen partido. Disfruto mucho jugando los martes y los miércoles, sobre todo cuando vuelvo de vacaciones, eso me da un gran placer. Sí, si fuera posible, hasta el mes de marzo. La decisión es del entrenador", entre risas.

Enrique: ¡Dembélé es el jefe!

Durante la conferencia de prensa celebrada este viernes, en la víspera del enfrentamiento ante el Estrasburgo, Enrique comentó las declaraciones de su jugador, tomándolas con humor y confirmando su disposición a conceder periodos de descanso a sus futbolistas cuando sea necesario.

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El entrenador español dijo, según recogió el portal francés "Foot Mercato": "Ousmane es el jefe. Bromea todo el tiempo y a mí me gusta su pasión por el fútbol. Por supuesto, estaba bromeando".

Y añadió Enrique: "Siempre estoy abierto a dar descanso a los jugadores. Sobre mí recae la responsabilidad de concederles las vacaciones, pero eso significa que tienen que ir a entrenar al centro de entrenamiento (Campos)".

Las declaraciones de Enrique llegan en un clima positivo dentro del Paris Saint-Germain, después de la emocionante victoria sobre el Manchester City a nivel europeo, mientras el equipo se prepara para enfrentar al Estrasburgo en la liga francesa.