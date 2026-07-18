Fozinia no necesitaba levantar la Copa del Mundo para destacar en el Mundial 2026. En pocas semanas, el portero de Cabo Verde pasó de la sombra a la fama mundial: los medios lo persiguen y sus seguidores en redes saltaron a decenas de millones. A pesar de todo, el veterano portero asegura que la fama no ha cambiado su humildad ni su sueño de seguir jugando al más alto nivel.

Llegó al Mundial como portero de Cabo Verde y se fue como una estrella global. En semanas, pasó de jugar lejos de los focos a protagonizar portadas, conceder entrevistas y sumar millones de seguidores en redes.

A pesar de este gran cambio, Fozinha asegura que la fama no ha alterado en nada su personalidad y declaró al diario español «Marca»: «La fama no me ha cambiado mucho, y tengo que seguir siendo yo mismo».

Lo afirmó en el Torneo de Leyendas de la FIFA, en el Rockefeller Center de Nueva York, donde compartió cancha con campeones del mundo y exestrellas de la Liga de Campeones. A pesar de ese elenco, muchos aficionados buscaban a una persona: el portero de Cabo Verde.

29 millones de razones para creer

Su salto a la fama se produjo en el partido contra España en el Mundial. Antes del encuentro apenas tenía 50 000 seguidores en Instagram, pero su gran actuación lo cambió todo.

En pocos días pasó de 50 000 a 14 millones de seguidores, y al terminar el torneo ya superaba los 28 millones, más que cualquier otro jugador, incluso que el noruego Erling Haaland. Hoy ronda los 29 millones.

Comentó al respecto: «Antes del torneo decíamos que éramos de Cabo Verde, pero el 90 % de la población mundial no sabía dónde estaba. Ahora, todo el mundo conoce Cabo Verde, y eso es muy importante para nosotros».

Enfrentarse a Messi fue un sueño cumplido.

Vizinho recordó el duelo ante Argentina y lo calificó como uno de los momentos más bonitos de su carrera.

«El partido contra Argentina fue fantástico», afirmó. «Estuvimos empatados hasta el final y tuvimos ocasiones para ganar. Fue un momento magnífico para mí y para la selección de Cabo Verde, y demostramos al mundo que tenemos mucha calidad».

Además, ese encuentro le permitió cumplir un gran sueño: medirse a la leyenda argentina Lionel Messi. Con una sonrisa añadió: «Messi no necesita presentación. Para mí es el mejor del mundo. Lleva más de 20 años jugando y enfrentarme a él fue un honor».

No busca un contrato por la fama

A pesar de su popularidad, no quiere que su fama se convierta en marketing.

El portero afirmó: «Quiero seguir jugando uno o dos años más, quizá tres. Veré cómo responde mi físico, soy agente libre y busco un buen proyecto; espero encontrar pronto un equipo adecuado».

No quiere fichar por un equipo solo por el revuelo mediático tras el Mundial, sino que busca un club que crea en su potencial, valore su experiencia y le ofrezca seguir compitiendo.

Su nombre se ha vinculado a la MLS y, en concreto, al Inter de Miami, aunque él asegura que aún no hay acuerdo.

Al ser preguntado directamente sobre fichar por el Inter de Miami, respondió: «No lo sé».