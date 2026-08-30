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Del Calcio: la afición del Madrid reclama a Pérez un último fichaje

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A. Bastoni
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La afición del Real Madrid mantiene la esperanza de cerrar un último fichaje en el mercado estival, pese a que el entrenador José Mourinho aseguró que el club no espera ninguna incorporación nueva, ni en el capítulo de llegadas ni en el de salidas.

La red Defensa Central señaló, según una encuesta de opinión, que un alto porcentaje de la afición madridista considera que el equipo necesita un refuerzo adicional en la línea defensiva.

La pregunta que Defensa Central planteó a los lectores fue: «¿Debe Florentino fichar a Bastoni en las últimas horas del mercado de fichajes?».

La opción «sí» obtuvo el 77% de los votos, frente al 23% que votó por la opción «no», lo que demuestra que un amplio sector de la afición del Madrid considera que el equipo necesita fichar a un central, y su elección es Bastoni, jugador del Inter de Milán, cuyo valor asciende a 65 millones de euros.

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Y lo cierto es que este asunto no sorprende a nadie, sobre todo porque, aunque es verdad que el equipo de José Mourinho necesita un centrocampista destacado capaz de generar juego, la realidad indica que la línea defensiva es la zona más afectada por las lesiones durante los últimos años.

A esto se suma que Antonio Rüdiger, cuyo contrato se extiende hasta junio de 2027, ya no goza de la disponibilidad física que tenía en años pasados, mientras que Éder Militão sigue recuperándose de su último problema, algo que supone un verdadero quebradero de cabeza para la directiva del Real Madrid.

Pero el problema radica en que el Real Madrid no dispone de plazas libres en su plantilla, y la única opción disponible es la salida de Raúl Asencio, quien sabe que no entra en los planes de Mourinho, pero prefirió quedarse en el club.

Por lo tanto, y pese a que Mourinho anunció que el mercado de fichajes está cerrado para él, los resultados de la encuesta muestran con claridad que la afición del Real Madrid considera que el equipo aún necesita un último fichaje defensivo, y Bastoni encabeza su lista de deseos.

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