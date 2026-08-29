¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1056283571.jpgPressinphoto

Traducido por

Deco trabaja en una última bomba en el mercado del Barcelona

Fichajes
Barcelona
Inter Milán
Primera División
Serie A
A. Balde
F. Dimarco
Deco
España
Italia

El mercado del Barcelona aún no ha terminado: ¿qué pasará?

El director deportivo Deco trabaja en una última bomba en el mercado de fichajes del Barcelona, en la que estará involucrado el lateral Alejandro Baldé.

El diario "Sport" señaló que el Barcelona trabaja para cerrar una operación de intercambio, con el fin de hacerse con los servicios de Federico Dimarco, estrella del Inter de Milán, a cambio de la salida de Baldé hacia el conjunto nerazzurro.

Hans Flick, entrenador del Barça, fue contundente cuando aseguró que Baldé tendría dificultades para conseguir un papel destacado en el equipo catalán.

A ello se suma que la incorporación de João Cancelo y el gran nivel de Gerard Martín han hecho que la competencia por el puesto de lateral izquierdo sea más dura que nunca. 

 La Serie A gratis en stc tv para los clientes de los paquetes Baiti Fiber, Mufawtar 4, Max y Pro 4 y 5¡Míralo ahora!

Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
Primera División
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY

El Barcelona y el Inter de Milán negocian esta operación de intercambio, pese a que Dimarco, de 28 años, ha sido uno de los elementos intocables en las filas del Inter durante los últimos años.

Las negociaciones se intensificaron en las últimas horas, aunque el Inter, hasta ahora, no da luz verde para desprenderse de uno de sus pilares fundamentales.

La operación de intercambio será muy complicada, y el Barcelona lo sabe bien, pero todavía queda una ventana abierta durante los tres últimos días del período de fichajes veraniego, y el Barcelona pagará una cantidad económica al Inter para completar la operación de intercambio.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google